Il matrimonio a Venezia e il ricevimento nella stessa location scelta da George Clooney. La sposa è arrivata in gondola, a braccetto del papà Giberto, aiutata poi dai fratelli a salire sulla riva e la cosa, sottolinea il Corriere, ha messo un po’ in difficoltà alcuni invitati che rischiavano la caduta. Lo strascico del bellissimo abito, in tulle sottile, era invece retto da dei paggetti vestiti per l’occasione con una tutina da marinaretto. Un arrivo in chiesa, quella di San Pantalon, tra applausi e petali di rose bianche per Vera Arrivabene, 28 anni, figlia della principessa Bianca di Savoia Aosta e del conte Giberto Arrivabene Valenti Gonzaga.

Vera Arrivabene è anche la sorella di Viola, con cui ha fondato il brand di furlane artigianali ‘ViBi Venezia’, Mafalda, Maddalena e Leonardo. Per il suo giorno speciale ha indossato un abito a maniche lunghe con tanto di mantello come una vera principessa e la tiara di famiglia sfoggiata dalla madre per il suo matrimonio con il Conte Giberto nel 1988, è andata a nozze sabato scorso, 16 ottobre 2021, con Briano Martinoni Caleppio.

Il matrimonio a Venezia di Vera Arrivabene

Lui è amministratore e partner del brand ecosostenibile ‘C’est la vie’, figlio di Barbara Parodi Delfino, detta ‘Bambi’, e del secondo marito Paolo Martinoni Caleppio. Dopo la cerimonia, la festa all’Aman Hotel. Proprio come George Clooney, si diceva, ma a differenza del divo di Hollywood, Vera Arrivabene e i suoi quattro fratelli a Palazzo Papadopoli su Canal Grande ci sono cresciuti.





Gli Arrivabene Valenti Gonzaga vivono all’ultimo piano, che hanno mantenuto quando hanno siglato il contratto d’affitto con l’albergo. Ma non solo le nozze da favola di Vera Arrivabene e Briano Martinoni Caleppio. Sempre nel primo pomeriggio di sabato scorso, poco distante, è andato in scena il matrimonio di Alexandre Arnault.

Anche il figlio 29enne di Bernard Arnault, proprietario del gruppo del lusso LVMH, ha scelto la Laguna come cornice delle nozze con Gèraldine Guyot, fondatrice del marchio D’Estrëe. E anche di celebrare la propria unione con un doppio rito: a luglio scorso, circondati solo delle famiglie e pochi amici, hanno pronunciato il fatidico sì a Parigi. Poi, 3 mesi più tardi, hanno rinnovato le reciproche promesse a Venezia, nella chiesa dei Gesuiti, a Cannaregio. Tra gli invitati anche Beyoncé e Jay-Z, Roger Federer, Pharrell Williams, John Elkann e Lavinia Borromeo.