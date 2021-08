“Ti stiamo aspettando”. Il volto della tv incinta per la prima volta: like e cuori per lo splendido annuncio

Notizia meravigliosa per il volto della televisione. La donna ha pubblicato tre immagini sul suo profilo Instagram ufficiale e ha annunciato di essere incinta. La 35enne ha condiviso uno dei momenti più belli della sua vita insieme ai suoi follower, che sono esplosi di gioia. Nessuno si immaginava una simile comunicazione, visto che lei è stata brava a tenere tutto nascosto fino a qualche ora fa. Si è fotografata in compagnia del suo fidanzato, che dunque diventerà genitore ovviamente insieme a lei.

Per la ballerina si tratterà del suo primo figlio, infatti fino ad ora non aveva mai provato emozioni simili. Le istantanee selezionate sono state meravigliose così come la didascalia scritta dalla 35enne. La sua dolce metà si chiama Salvatore Mingoia ed è più giovane di 7 anni, infatti è nato nel 1993. Di professione è un judoka ed è originario della bellissima Sicilia. Nonostante abbia dunque origini siciliane, da alcuni anni a questa parte si è trasferito nella capitale Roma e qui ha anche comprato una casa.

La futura mamma ha pubblicato sui social questo messaggio: “Aspettandoti. Mantenere il segreto è stato difficile, specialmente per la nonna e la zia. Queste foto sono fatte settimane fa quindi sei cresciuto già tanto. Finalmente possiamo condividere con voi questa grande gioia. Waiting for you!”. Nessuna informazione invece su quando potrebbe venire alla luce il nascituro e su quale sia il suo sesso. Ovviamente nessuna notizia anche per quanto riguarda il nome scelto per il piccolo o piccola.





Ad essere rimasta incinta è Veera Kinnunen, ballerina di ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci. Veera Kinnunen ha potuto leggere queste reazioni dei suoi follower di Instagram: “Tutta la felicità di questo mondo”, “Congratulazioni Veera”, “Non vediamo l’ora di conoscerti”, “Ma che bella notizia, felicissima per voi”. E ancora: “Che meraviglia, congratulazioni”, “Meritate solo il meglio”, “Non ci posso credere, che bello”, “Auguri di cuore”, “Tantissimi auguri, che bellissima notizia”.

Veera Kinnunen è nata in Svezia, a Gavle, il 6 marzo del 1986 ed ha origini finlandesi. A 19 anni si è trasferita in Australia ed è la ballerina svedese che ha vinto più titoli di danza in assoluto. Dal 2013 Veera Kinnunen è insegnante e ballerina di ‘Ballando con le stelle’ e partecipa anche alla versione svedese dello stesso talent show televisivo, che si chiama ‘Lets’ Dance’.