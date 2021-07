Due figlie insieme e tra poco il matrimonio: l’ex concorrente del Grande Fratello e il calciatore presto diventeranno moglie e marito. La proposta di nozze è stata mostrata a tutti su Instagram, dove lei ha condiviso i momenti più belli. Il compagno ha coinvolto anche le due principesse di casa e le ha fatto trovare una torta gigante con su scritto: “Vuoi sposare papà?”.

E lei ha “detto sì”, come fa sapere sempre sui social accompagnando il tutto da un’emoticon a forma di anello. E così Vanessa Ravizza indosserà presto l’abito bianco. Ve la ricordate? Oggi 36enne, ha partecipato al Grande Fratello nel 2009. Quell’edizione alla fine la vinse Ferdi Berisa e Vanessa nella Casa più spiata d’Italia aveva stregato Marco Mazzanti e Alberto Scrivano.

Vanessa Ravizza GF, la proposta di matrimonio dal compagno calciatore

Vanessa Ravizza è da tempo felice con Manuel Sarao, calciatore professionista nato l’11 ottobre 1989 e originario della Lombardia. L’ultima stagione calcistica l’ha disputata nel Catania, in Serie C, e la loro relazione si è accesa in un locale milanese grazie ad amici in comune. Un vero e proprio colpo di fulmine e infatti pochi mesi dopo lei era già incinta della primogenita Jolie.





Nel 2018, poi, è arrivata la piccola Chloe. Tempo fa, in un’intervista al settimanale Nuovo Vanessa Ravizza ha spiegato di sentirsi molto fortunata per come sono andate le sue due gravidanze. In entrambi i casi ha fatto il parto cesareo. La prima volta perché era arrivata al termine e aveva avuto problemi “e così ho deciso di ripeterlo pure per Chloe”.

Cosa fa oggi Vanessa Ravizza? Zero mondo dello spettacolo: la ex concorrente del Grande Fratello è una mamma a tempo pieno. Anche perché, oltr al fatto di avere due bambine, stando al fianco di un calciatore è costretta a cambiare spesso casa per seguirle la sua carriera e questa situazione l’ha spinta a dedicarsi completamente alla sua famiglia.