“Felice di condividere questa notizia eccitante. Noi stiamo in dolce attesa! Baby numero due ti stiamo aspettando!”. Con questa didascalia, ma soprattutto con le foto in cui mostra un pancione già ‘esplosivo’, l’attrice annuncia di essere di nuovo incinta. Dopo Caterina, che tra poco soffierà su 6 candeline (è nata il 14 novembre 2015, ndr), la bionda attrice e il compagno produttore diventeranno genitori di un altro bambino. O bambina.

Perché nell’annuncio su Instagram, arrivato a sorpresa nelle scorse ora, a gravidanza evidentemente già avanzata, non viene svelato il sesso del bebè. Il futuro papà ha anche Giulia, 28 anni, avuta dalla sua prima moglie Anna Rita Dell’Atte. Vanessa Hessler e Gianni Nunnari sono al settimo cielo. Negli Usa, dove vivono, aspettano con ansia la nascita del loro secondo figlio.

Vanessa Hessler incinta per la seconda volta

Vanessa Hessler ha 33 anni, è nata a Roma da mamma italiana e papà americano ed è un’attrice e modella. Ha diversi lavori sul suo curriculum e molti la ricorderanno al debutto sul grande schermo come co-protagonista del film Natale a Miami, il film uscito nel 2005 e diretto da Neri Parenti.





Dal 2013 Vanessa Hessler è legata al produttore 62enne Gianni Nunnari, ex fidanzato di Naomi Campbell con cui vive a Los Angeles dal 2014 insieme alla loro figlia Caterina che è nata l’anno successivo. E i 29 anni di differenza d’età non sono mai stati un problema nel loro rapporto. “Al mio compagno non ho mai chiesto di prendere parte a un provino per uno dei suoi film e nemmeno gli ho mai chiesto di avere una parte”, aveva dichiarato in passato l’attrice.

“Credo che metterei da parte la carriera se avessi un figlio. A fare due cose insieme si fa male e allevare un figlio non è un affare da poco. Non è che puoi dire: ok faccio la mamma e poi faccio l’attrice”, aveva aggiunto. E così è stato: oggi Vanessa Hessler è una mamma ora in trepida attesa di conoscere il suo secondo figlio.