“Sono in ospedale”. L’annuncio di Valeria Marini: la foto dopo l’intervento chirurgico

La scorsa settimana Valeria Marini è stata protagonista di uno scherzo di Scherzi a parte. La diva stellare pensava di dover prestare il volto a una bambola per bambini, invece si trattava di una linea di sex toys e nella puntata di domenica 17 ottobre si è ritrovata di fronte a questa terribile scoperta.

Dopo aver stretto un accordo commerciale per creare una “Barbie” con il suo volto, la showgirl ha scoperto con stupore era sorta di bambola per adulti con le sue sembianze. Un vero choc per la showgirl: “Non è solo una bambola gonfiabile – aveva replicato – è anche molto brutta, sembra un mostro”.

Valeria Marini operata: la foto in ospedale

Dopo averle confessato di essere stata una vittima di Scherzi a parte, Valeria Marini aveva commentato delusa: “Peccato, perché mi piaceva l’idea”. La vita professionale della showgirl procede a gonfie vele ma in queste ore sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto scattata in ospedale.





Valeria Marini è stata operata all’occhio dal professor all’Ospedale Sant’Eugenio di Roma ed è apparsa sorridente e con una benda sull’occhio destro rassicurando i fan: “È andata benissimo”, ha precisato la showgirl, che di recente è apparsa in un selfie insieme all’attore Johnny Depp, intercettato alla Festa del Cinema di Roma.

Tantissimi i commenti dei fan e dei personaggi famosi, come quello di Alfonso Signorini che ironicamente ha scritto: “Torni meglio di prima, con la retina star stellare”, “Stella bionda del mio cuore, sei una donna forte come la nostra terra, andrà tutto bene. Ti voglio un mondo di bene, tua Pamy”, ha commentato invece Pamela Prati.