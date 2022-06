Valeria Graci è di recente tornata in tv alla conduzione di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che va in onda nel preserale su Canale 5. Per anni ha fatto l’inviata del programma, poi un giorno è arrivata la chiamata. “Inizialmente pensavo fosse uno scherzo”, ha raccontato in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. In realtà era tutto vero: in due occasioni è apparsa al fianco di Gerry Scotti per sostituire Francesca Manzini e Michelle Hunziker che avevano contratto il Covid.

Dopo tanti anni da inviata ha coronato il sogno di condurre dietro al bancone: “Confesso che quando l’anno scorso al Festival di Sanremo conducevo “PrimaFestival” con Giovanna Civitillo e Giovanni Vernia e facevamo 9 milioni di spettatori a sera non ero così tesa come quando mi sono seduta dietro al bancone di “Striscia”. Ma il fatto che capitasse così, da un momento all’altro, non mi ha dato il tempo di realizzare cosa stesse accadendo”.





Valeria Graci bikini la foto in spiaggia sui social senza filtri

Poi Valeria Graci ha raccontato un particolare su Gerry Scotti: “Avevo 19 anni, Gerry conduceva “Provini” in prima serata, io già bazzicavo nel mondo della tv e del teatro, facevo le superiori e la sera lavoravo come baby sitter per pagarmi la scuola di teatro. Mi chiamarono a Mediaset per fare delle telepromozioni all’interno del programma di Gerry, lui era il narratore, io facevo lo sketch di Romeo e Giulietta. Era il 2000”.

Ora Valeria Graci si gode le vacanze e si è regalata sui social uno scatto al mare in bikini mostrandosi in tutta la sua normalità. Nessun filtro per nascondere le forme morbide e accattivanti, per mostrare una perfezione che, spesso, esiste solo sui social. Paladina del movimento del body positivity, sa bene quanto sia importante accettarsi, stare bene col il proprio corpo. Supera così la sua prova costume 2022: i follower la riempiono di ‘like’. “Nella foto io che sistemo i capelli come le vere ‘influenser’”, scrive ironicamente. Il suo intento lo chiarisce negli hashtag. “Body positive”, sottolinea.

Già a dicembre scorso aveva condiviso una foto in lingerie dalla camera di hotel in cui alloggiava, Valeria Graci e aveva scritto: “Io sono bella e quella sui fianchi è solo felicità senza filtri”. Poi la comica ha aggiunto una postilla tutta da ridere: “P.s. Vi vedo che allargate la foto per vedere l’adipe”. Valeria Graci è mamma di Pierluigi, nato il 17 gennaio 2011: durante la gravidanza ha preso ben 25 chili, come raccontato a Ok Salute e Benessere in passato, passando da una 40 a una taglia 46. Tornata in forma, non vuole rinunciare ai piaceri della tavola e ama farsi vedere anche sui social così come è: si piace e piace ai suoi follower che adorano la sua normalità.