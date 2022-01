“Il nostro piccolo è arrivato!”. Benvenuto Martino, la coppia vip mamma e papà per la prima volta

L’annuncio era arrivato qualche mese fa sui social, oggi l’arrivo del piccolo Martino. Momento di enorme gioia per i due vip italiani, che hanno voluto annunciare la lieta notizia con post su Instagram sui rispettivi profili con una foto di lui che baciava il pancione della compagna.

“Il sogno di una vita, diventeremo genitori. Ebbene sì, avete visto bene ed è tutto vero, quando mi si chiedeva ‘cosa desideri di più al mondo’. La mia risposta è sempre stata quella di diventare papà ed ora il mio grande desiderio si sta avverando con la persona che amo. Siamo giovani, forse anche un po’ folli, ma siamo pronti ad affrontare l’avventura più grande che la vita possa dare e l’affronteremo con tutto l’amore che può esistere”.

E ancora: “Siamo tanto felici e spero lo siate anche voi che mi avete accompagnato in questi ultimi anni della mia vita…e sì, fra un po’ di mesi diventerò papà”. E poi era stata la volta anche della sua compagna. “Ebbene sì, il frutto del nostro immenso amore ha deciso di trasformarsi in un regalo grande…un regalo che non vediamo l’ora arrivi tra le nostre braccia. Non posso essere più fiera e felice di avere al mio fianco l’uomo della mia vita”.





E ancora: “Ho sempre preso le decisioni intensamente con il cuore e non potevo fare scelta migliore perché credo fortemente nel destino e il mio è questo. Spero siate felici per noi, che dire, sorpresa!”. Oggi la bellissima notizia, l’arrivo di Martino, nato il 20 gennaio 2022, alle ore 22:45. Valentino Bisegna in arte Vale Bise, famoso youtuber e influencer e la fidanzata Sara Di Sturco hanno pubblicato la foto di famiglia sui rispettivi social.

Non vedo l’ora di poterti stare vicino amore mio, supereremo questo ultimo gradino per cominciare l’avventura più grande della vita, sei fortissima! Ora manchi solo tu, fai veloce, e non fare male alla mammina che sennó parte la prima punizione. Qui fuori il tuo papà e la tua mamma ti aspettano per darti tutto l’amore dell’universo”, aveva scritto ieri Valentino pubblicando una foto del pancione di Sara.