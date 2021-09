La Vale si è sposata! Il matrimonio è stato celebrato l’11 settembre scorso nel giardino di una villa quattrocentesca affacciata sul Naviglio Grande, a Robecco, poco fuori Milano. Celebrato con rito civile, officiato dall’amico e collega Diego.

La stessa sposa ha raccontato di aver ricevuto la proposta di nozze a Natale scorso e aveva condiviso coi suoi fan di Instagram il video di quel momento bellissimo ed emozionante in cui lui è inginocchiato e lei incredula. La coppia è insieme dal 2017 e ora, settembre 2021, il grande passo. L’incontro giusto per lei, dopo tanti sbagliati come spiega lei tra le pagine del libro “Le posizioni dell’amore”: “Sono fidanzata con un ragazzo che amo da morire. Non fa parte del mondo della comunicazione, è un ingegnere”, le sue parole su Emanuele Bezzecchi, oggi suo marito.

La Vale di Radio Deejay si è sposata

Valentina Ricci ha detto sì all’uomo che le sta accanto da 4 anni. Lei, conosciuta come La Vale e voce di Pinocchio insieme a Diego Passoni e La Pina, è andata a nozze lo scorso fine settimana con indosso un abito nei toni del bianco, scollo a cuore, bustino ricamato e lunghissimo velo e raccontato attraverso foto e video social il suo giorno più bello.





Come detto, il rito civile è stato celebrato dall’amico e collega Diego Passoni, mentre La Pina, molto commossa, era accanto alla sposa, come sua testimone. Tantissimi gli amici e colleghi di Radio Deejay presenti: da Linus a Nicola Savino, passando per Digei Angelo, Federico Russo, Nikki, Vic, Marisa, Matteo Curti, Francesco Quarna e Danilo da Fiumicino. Presente anche il cantante Christian, zio di Valentina Ricci.

“Eh amici qui siamo in preda a mille emozioni – scrive sotto a un post delle nozze Valentina Ricci – Tra tutte vince la gratitudine. Grazie a tutti quelli che hanno fatto il tifo per noi. Grazie a tutti quelli che sono passati anche solo per un saluto”. E poi, dopo i ringraziamenti a Diego Passoni e La Pina, quelli generali alla meravigliosa famiglia di Radio Deejay: “Cazzo se siamo una famiglia e cazzo se ci vogliamo bene. Grazie agli amici di Lele che lo amano tanto. Grazie a tutti i miei amici. Che sono tanti e fanno rumore, e sono belli da perdere il fiato”.