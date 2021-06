“Ma no, dai!”. Valentina Persia, il gesto dell’ex naufraga lascia tutti senza parole. Si è fatta vedere così

Ha nostalgia dell’Honduras Valentina Persia, la seconda classificata all’Isola dei Famosi. E anche se è tornata a casa, e il reality show si è concluso ormai da più di una settimana, tornare alla normalità (come per molti altri ex naufraghi) non è affatto semplice. E con un po’ di tristezza e tanta noia, vista la quarantena, Valentina Persia ha deciso di ‘omaggiare’ i tre mesi trascorsi sull’Isola dei Famosi in un modo molto particolare.

Cosa c’è di meglio di preparare un bel pranzetto a base di riso e cocco. Se vi viene da ridere, è giusto così. Ma Valentina Persia non si è fermata qui: ecco infatti che la seconda classificata del reality di Canale5 ha mantenuto le stesse porzioni consumate quotidianamente durante il reality. “Nostalgia dell’Isola – dice – mi sono ripromessa di magiare così, cocco scottato con acqua di cocco e sale, fatto tostare e i classici 25 grammi di riso. Non starò all’Isola ma buon appetito”.

Con questa frase Valentina Persia nel suo ultimo post su Instagram, racconta il suo pasto in un video. Inutile dirvi che in tantissimi hanno commentato sotto al posto. Tra i tanti anche alcuni ex compagni di avventura dell’Isola dei Famosi. Tra i tanti anche Daniela Martani ha deciso di dire la sua L’ex naufraga infatti, sconvolta dalla cena in stile Honduras dell’attrice comica, ha risposto: “No dai!”.





Valentina Persia, il commento dei naufraghi

Non solo, anche Matteo Diamante, che ha condiviso con Valentina Persia la finale dell’Isola dei Famosi, non ha potuto fare a meno di replicare alla compagna di reality. E anche l’ex protagonista de La pupa e il secchione e viceversa, senza parole per il gesto di Valentina, si è limitato a postare una faccetta triste.

“Niente sembra perso intorno. Daje Va”, ha scritto sulle sue Instagram Stories ad inizio giornata. L’attrice, che di recente ha scritto un messaggio struggente sui social, al momento è ancora in quarantena dopo L’isola dei famosi e ha voluto darsi la carica postando le parole del brano Buongiorno di Alessandra Amoroso. Forza Valentina, però, casomai, mangia qualcosa di più sostanzioso!