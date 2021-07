“Ho rimorchiato pure io”. Valentina Persia, l’Isola dei Famosi “ha dato i suoi frutti…”

Valentina Persia è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, vinta dallo youtuber Awed. Ha mostrato tutto il suo carattere e una grande capacità di adattamento alle condizioni estreme dell’Isola. Si è classificata al secondo posto e in una recente intervista a Supeguidatv.it ha rivelato di essersi sentita tradita proprio da Awed.

Ognuno fa il suo gioco, questo è un gioco fatto anche di strategie e in verità io ne capisco poco. Avevamo stretto un patto anche con Beppe Braida, che ovunque si potesse arrivare, avremmo voluto arrivarci insieme. Anche quando siamo stati divisi ci siamo cercati. Quando lui ha fatto il mio nome dando delle giustificazioni un po’ da stratega, ci sta anche, ma essendo una donna di altri tempi ci sono rimasta molto male. Ha preferito portare avanti un’amicizia che era nata da poco rispetto alla nostra. Io sono rimasta legata a quel patto che avevamo fatto, al quale ho dato una certa importanza, evidentemente per altri non era la stessa cosa”.

Da quando è rientrata in Italia Valentina Persia non perde occasione per comunicare con i suoi follower. In molti la seguono e a lei piace rivelare loro tanti aspetti della sua vita privata. In una Instagram Stories ha rivelato di avere un corteggiatore misterioso. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha dapprima pubblicato la lettera che ha ricevuto da questo uomo, il quale non ha nascosto di provare dei forti sentimenti nei suoi confronti, e nella didascalia non ha potuto esimersi dal fare una battuta delle sue: “Ho rimorchiato pure io…”.





Dopo questo suo post in cui ha annunciato di avere un corteggiatore segreto, Valentina Persia ha sfruttato l’occasione per ironizzare su quanto è successo. Con la sua simpatia ha ammesso che a un mese dalla fine dell’Isola dei Famosi, il reality ha dato i suoi frutti marci: “L’Isola dei Famosi ha dato i suoi frutti…Fracichi!” Una battuta che ha fatto sorridere molto i suoi tantissimi fan.

Infine Valentina Persia è tornata nel luogo dove è nata e cresciuta (un paesino in Abruzzo). E anche in questo caso l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha pubblicato video e foto per far conoscere meglio questo paesino ai suoi tanti fan. E in uno di questi video la comica ha ammesso che vorrebbe tanto fare il party del suo cinquantesimo compleanno proprio a San Vincenzo Valle Roveto: “Qua starò poco, ma spero di passarci tutto agosto e festeggiare il mio cinquantesimo compleanno…”.