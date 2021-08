“Ecco chi è Tommaso”. Temptation Island, Valentina Nulli spara a zero sull’ex. Viene fuori tutta la verità

Nonostante Temptation Island si è concluso da qualche tempo, i protagonisti del reality delle tentazioni continuano a far parlare di loro. E di conseguenza anche il pubblico si interroga su quanto dicono, postano e condividono le coppie del programma ed è sempre più curioso nel sapere come si evolveranno alcune dinamiche. È il caso di Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, la prima delle sei coppie ad aver lasciato il programma.

Nel falò di confronto, hanno deciso di andarsene separati, dopo che lui ha tradito lei con la single Giulia Cerin. Tra di loro ci sono 19 anni di differenza (lei ha quasi 40 anni, lui ne ha 21), hanno partecipato al programma per la gelosia di lui, definita “patologica” da Valentina. Gelosia di cui lui ha dato prova sin dalla prima puntata, salvo poi tradire durante la seconda. Tommaso ha infatti preteso che Valentina non si mostrasse in costume per la durata del reality e non avesse alcun contatto fisico con i single: “Sei solo mia, devi guardare solo me”.

Valentina ha poi svelato come ha reagito la mamma di Tommaso quando ha scoperto del suo tradimento a Temptation Island guardandolo in TV: “I suoi genitori? La mamma era nera, delusissima, ha pianto due giorni. Io e lei abbiamo un rapporto molto bello, siamo anche coetanee. Parliamo di una donna molto intelligente. Dopo il programma è rimasta delusissima e mi ha detto che suo figlio ha sbagliato al 100% dopo quello che io ho fatto per lui.”





Dopo il tradimento Valentina ha confermato in una diretta Instagram di non voler tornare con Tommaso: Non sto più insieme a Tommy. Mi ha deluso troppo, non ho mai subito tradimenti. La verità è che non accetto le corna, non le contemplo. Tommaso è tornato, ma non mi fido più, non mi merita”. E nei giorni scorsi la donna è stata sorpresa a cena con un tentatore, Manuel Di Bernardo (foto tratta dal profilo Instagram di Whoopsee). E ha confermato la frequentazione: “Ci sentiamo tutti i giorni. Tra noi c’è un gran feeling”, ha detto Valentina.

Al momento non c’è una “progettualità” con Di Bernardo, ma qualcosa di più di un’amicizia sì. “Quello che sarà o non sarà verrà naturale”, ha concluso la donna. Per l’ex Tommaso Eletti soltanto parole di fuoco da parte di Valentina Nulli Agusti. A detta della 40enne, si è rivelato “estremamente folle” nel reality delle tentazioni. E ancora, quando le sono stati fatti dei complimenti per come ha deciso di troncare la relazione, ha tuonato che di fronte a “quello scempio non poteva fare altrimenti”. E ancora: Valentina rincara la dose e parla di un “film dell’orrore di bassissima lega” e di una persona, Eletti, che ha mostrato una “follia e un delirio mentale inaspettati”.