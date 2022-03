Altro infortunio per Valentina Ferrgani, la sorella di Chiara. Alla Paris Fashion Week si è fratturata un dito del piede. Un incidente che non le ha impedito di partecipare all’evento. Come documentato dalla stessa influencer, emozionata per l’appuntamento in passerella, l’infortunio è avvenuto poco prima della sfilata di Schiaparelli. “Mi sono appena rotta il mignolo del piede a 2 ore dalla prima sfilata. Che dolore!” ha scritto l’influencer terrorizzata all’idea di non poter partecipare all’evento.

“Mi sono imbottita di antidolorifici”, ha scritto ancora Valentina Ferragni. Il suo timore era quello di non poter indossare il tacco alto e di conseguenza modificare all’ultimo momento l’outfit. Tuttavia grazie ai medicinali è riuscita ad essere presente commentare in presa diretta le ultime creazioni di Daniel Roseberry. Ora un altro infortunio per Valentina Ferragni.







L’influencer ha nuovamente documentato tutto sui social. Il persistere di un dolore in fondo alla schiene l’ha costretta a sottoporsi a una risonanza che ha evidenziato la frattura del coccige. “Alla fine la risonanza magnetica ci aveva preso, ho il coccige rotto – ha scritto Valentina Ferragni sui social –. Sentivo un dolore acutissimo soprattutto quando tossivo, ridevo, starnutivo, dolore quando mi sedevo per tanto, dolore quando camminavo per un po’, ma ho continuato a fare tutto come prima pensando che fosse solo una botta”.

Come ha raccontato la stessa cognata di Fedez, il giorno dopo la caduta l’influencer non si è certo risparmiata. Non è rimasta a riposo e ha proseguito la sua vita regolarmente. Gli impegni non le hanno dato tregua: non solo ha camminato per 15km in montagna, poi dopo due giorni ha preso un volo per gli Stati Uniti per un servizio fotografico in coppia con la sorella Chiara per il New York Times, e più tardi ha partecipato alle Fashion Week di Milano e Parigi.

Insomma un calendario fitto di impegni che non le hanno permesso di riposarsi in modo adeguato. E adesso, come ha mostrato su Instagram, Valentina Ferragni dovrà portare ancora per “3 settimane di bustino”. L’influencer ha capito di avere “una soglia del dolore altissima per stare un mese senza antidolorifici e senza preoccuparmi troppo del male”. Ma ora è tempo di riposarsi e di recuperare le forze, “poi finalmente potrò tornare ad allenarmi”.

