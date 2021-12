“Guarita dal cancro, fate attenzione”. Dopo la grande paura, l’annuncio della vip italiana

Valentina Ferragni ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Nella puntata di sabato 18 dicembre la sorella di Chiara viene intervistata e parla del tumore maligno che le è stato rimosso. Per la prima volta in tv racconta il problema di salute che l’ha colpita. Quella “cosa” che aveva sulla fronte si è rivelata un carcinoma. Ma per sua fortuna lo ha preso in tempo ed è riuscita a risolvere il tutto, ecco perché durante l’intervista ha fatto anche riferimento all’importanza della prevenzione.

La sorella di Chiara Ferragni si è mostrata anche sui social per raccontare la sua esperienza. “Mi dava ansia la cicatrice che avrei potuto avere, ma la salute è la prima cosa, quindi anche se ci sarà una cicatrice grossa, anche se dovesse essere brutta, visibile, tutto questo è per la mia salute ed è fondamentale. Sono comunque stata molto agitata e i medici sono stati tutti super gentili e anche molto rassicuranti”. Infatti, ha dimostrato nei fatti di non avere assolutamente vergogna della cicatrice e ha postato sui social l’immagine eloquente.

Sempre sui social Valentina Ferragni ha voluto rispondere a coloro che l’hanno accusata di essersi inventata tutto per farsi pubblicità, augurandole addirittura la morte. “Da sempre pubblico la mia vita sui social, come avrei potuto nascondere un cerotto e una cicatrice di 5 centimetri? (…)”. “Come prima cosa non mi sono mica fatta volontariamente un carcinoma maligno, soprattutto in faccia, soprattutto in faccia, con una bella cicatrice per tutta la vita sol per i follower”.





A Silvia Toffanin ha spiegato come ha scoperto di avere un carcinoma: “Un anno fa avevo un piccolo brufolo sulla fronte che non destava nessun tipo di allarme. Ma dopo un po’ di tempo, visto che non andava via, sono andata da un dermatologo che mi ha detto che era una semplice cisti, da togliere senza fretta”. Poi lo scorso settembre ha fatto un’altra visita visto il sospetto che non fosse una semplice cisti: “Dopo una settimana, è arrivato l’esito: carcinoma a base circolare, un tumore maligno localizzato”.

Valentina Ferragni ha molto insistito sull’importanza della prevenzione e ha invitato tutti a visitarsi quando scoprono qualcosa di anomalo sul loro corpo. “Quelli della pelle non sono tumori di serie B, sono piccoli e cattivi”, ha aggiunto. La ragazza si è accorta in tempo del carcinoma sulla fronte e grazie alla prevenzione è riuscita a sconfiggerlo in tempo: “Se avessi aspettato altro tempo avrei dovuto subire un innesto di pelle con un intervento molto più invasivo. Ora però dovrei essere guarita al 100%”.