Amici 20 è finito da settimane, ma i protagonisti, soprattutto gli allievi arrivati in finale, continuano a far parlare di loro anche per le vicende sentimentali, non solo per i successi che stanno raggiungendo ora che il talent è finito. Succedeva anche nelle scorse edizioni e a proposito di gossip, i telespettatori ricorderanno bene i tempi in cui Valentin Alexandru Dumitru era nella scuola più famosa della tv.

Fece infatti molto scalpore la relazione tra il ballerino e la professionista Francesca Tocca. I due si innamorarono dietro le quinte di Amici qualche mese prima che la ballerina comunicasse la separazione dal marito Raimondo Todaro, maestro di danza a Ballando con le stelle. Poi, dopo mesi, la coppia uscì allo scoperto.

Quando Valentin decise di uscire allo scoperto, confermando di avere avuto una relazione con Francesca Tocca ma di avere ritenuto opportuno interromperla per salvaguardare la famiglia della ballerina, Raimondo Todaro dichiarò che la relazione con la ex moglie e madre di sua figlia era già terminata da tempo. Nessun tradimento, dunque. Ma dopo poco queste precisazioni, l’idillio tra i due ballerini durò solo una manciata di mesi. Ad agosto del 2020, Francesca e Valentin si sono lasciati definitivamente.





Ma nelle ultime ore si è tornati a parlare di Valentin per una Storia di Instagram “sospetta”. Non è stato lui a pubblicarla anche se poi lui l’ha ricondivisa sul suo profilo, ma un’altra ex allieva di Amici e tanto è bastato a far nascere il dubbio di una simpatia tra loro. Anche perché nella foto in questione, che è stata scattata al mare, su una spiaggia della Liguria dove lui vive, i due sono abbracciati.

Con Valentin Alexandru Dumitru c’è Talisa Ravagnani, che pare abbia raggiunto il ballerino. Anche lei, come Valentin, era fidanzata con un personaggio noto al pubblico di Canale 5 e, soprattutto, del programma. All’epoca della partecipazione al talent show Talisa Ravagnani visse una breve relazione con Javier Rojas, altro allievo di danza e storico ‘rivale’ di Valentin. Con Talisa sono solo amici o c’è da aspettarsi un colpo di scena?