I fan di Amici ricordano bene Valentin. Il ballerino, all’anagrafe Alexandru Dumitru, è diventato noto al grande pubblico proprio per la sua avventura nel talent di Maria De Filippi che però non si è conclusa proprio bene per lui. Oggi 35enne e nato a Bucarest, ha partecipato all’edizione 2019/2020 conquistando subito tutti per il suo talento. E anche per il suo ‘atteggiamento da divo’ nella scuola, fino al punto che dopo una lite la conduttrice di Amici ha deciso di cacciarlo in diretta, durante il Serale.

“Ho letto di tutto e non ho mai risposto alle cattiverie che mio hanno scritto – disse appena finita l’esperienza ad Amici – Tutte critiche assurde e feroci che riguardavano il mio carattere e questo non mi è mai importato. Come mai? Perché queste cattiverie arrivavano da persone che non mi conoscevano. Chi mi conosce infatti non parla così e sono tutti felici di starmi vicino, perché vedono come sono davvero. Evidentemente il mio modo di fare e quello che sono piacciono. Non mi cambio e non lo farei mai per nessuno, soprattutto per chi critica senza conoscere”.

Valentin di Amici con il volto di Canale 5 : scoppia il gossip

E ancora: “Non mi pento di nulla e rifarei tutto. E aggiungo che non ho intenzione di rinunciare al mio orgoglio per accontentare qualcuno. Non direi mai quello che non penso veramente soltanto per paura di perdere un lavoro o una manciata di soldi”. Non solo. Valentin si è distinto anche per una relazione dapprima clandestina con la ballerina professionista del programma Francesca Tocca.

Che fine ha fatto l’ex allievo di Amici? Non si è più parlato molto di lui ma continua a brillare nella danza ed è anche diventato un coreografo. Ma ora è il nuovo gossip che lo riguarda a tenere banco. Se fino a poco fa nulla si sapeva della sua vita sentimentale, ora sembra stia frequentando un volto ben noto al pubblico di Canale 5.

Valentin di Amici con Emy Buono, l’ex protagonista de La pupa e il secchione show di Barbara D’Urso. Non solo, la napoletana classe 1998 che ha anche avuto una storia con Denis Dosio ha anche partecipato a un altro reality, Ti spedisco in convento, in onda su Discovery+ e Real Time. Il gossip è nato da una Storia Instagram di Valentin in cui appare insieme alla sua presunta nuova fiamma nella vasca idromassaggio di un hotel a Bucharest. E, ancora, lei ha anche caricato un video su TikTok in cui si vede anche lui che è subito stato ripostato con stupore dagli utenti.