“Un grave incidente”. Grosso spavento per la coppia vip, lei aspetta un bambino: come stanno

Un bruttissimo episodio ha avuto come protagonista la coppia vip, che è rimasta vittima di un grave incidente stradale che avrebbe comunque potuto avere anche esiti fatali. A raccontare tutto sono stati i due fidanzati, che tra l’altro hanno comunicato soltanto poco tempo fa una bellissima notizia. Infatti, lei è in dolce attesa e ben presto potranno diventare mamma e papà. Il racconto sulla loro pagina Instagram è stato molto forte e sono anche state pubblicate le immagini legate al sinistro.

Avevano comunicato così l’arrivo del bebè lo scorso mese di luglio: “Ebbene sì, il frutto del nostro immenso amore ha deciso di trasformarsi in un regalo grande…un regalo che non vediamo l’ora arrivi tra le nostre braccia. Non posso essere più fiera e felice di avere al mio fianco l’uomo della mia vita. Ho sempre preso le decisioni intensamente con il cuore e non potevo fare scelta migliore perché credo fortemente nel destino e il mio è questo. Spero siate felici per noi, che dire, sorpresa”. Ora questo imprevisto.

Lui ha scritto sui social: “Ieri sera io e Sara abbiamo avuto un grave incidente, se sto mettendo questo post significa che stiamo bene, sia noi che il piccolo che è la cosa più importante. Sara è stata portata in ospedale dove hanno controllato che il bambino stesse bene, è stato davvero un momento forte ci siamo tanto spaventati, la macchina e gli airbag ci hanno salvato, siamo qui per miracolo! La vita può finire in un attimo, una minima distrazione, un singolo momento può far finire tutto…la vita è così preziosa che spesso lo dimentichiamo”.





A rimanere coinvolti nell’incidente con la loro Mercedes di colore bianca sono stati Vale e Bise, ovvero Valentino Bisegna di Matt & Bise e Sara Di Sturco. Il post di Vale e Bise è proseguito così: “Godetevi ogni singolo momento davvero! Abbiamo preso un grande spavento, la macchina ovviamente è distrutta e l’unica cosa sicura che so che non guiderò più di venerdì 17”. Ha dunque voluto chiudere con un po’ di ironia proprio per sdrammatizzare una vicenda, che poteva avere conseguenze peggiori.

Vale e Bise sono unitissimi e sperano che questo episodio sia dimenticato il più presto possibile. Lui è uno youtuber classe 1993, mentre Sara è diventata famosa grazie a TikTok dove ha oltre 2,6 milioni di seguaci. Adesso, una volta ripresi dal punto di vista fisico e psicologico dopo questo incidente, potranno concentrarsi sul futuro o futura nascitura.