Momento indimenticabile per la coppia vip italiana, che ha deciso di unirsi in matrimonio di nuovo 10 anni dopo il primo sì. Era il 2014 quando avevano preso la decisione di convolare a nozze. Il loro amore non è mai finito, anzi, è aumentato di anno in anno e non potevano non celebrare questo importantissimo traguardo personale. Quindi, c’è stata una nuova promessa eterna.

Immagini che sono entrate nel cuore di tutti, infatti la coppia vip italiana in questione ha celebrato questa specie di nuovo matrimonio con la presenza dei loro splendidi quattro figli. Lui, che è un grande campione, è apparso super emozionato e ha utilizzato per la cerimonia un meraviglioso vestito bianco, infatti tutti gli invitati compresa la sposa hanno usato questo colore.

Leggi anche: “Ha detto sì”. Nozze a Mediaset, il volto di Canale 5 e l’attrice sposi dopo 7 anni insieme





La coppia vip italiana si unisce di nuovo in matrimonio 10 anni dopo

Questo il commento della coppia vip italiana a questo ‘secondo’ matrimonio: “Il 23 maggio 2014 ci siamo detti sì. E oggi dopo 10 anni siamo qui per celebrare quello che siamo stati fino ad ora e rinnovare le nostre promesse d’amore per i prossimi infiniti anni. #anniversario”. Presenti a questo evento magnifico i figli Michela, Giorgia, Mattia e Andrea, tutti vestiti di bianco.

A sposarsi ancora sono stati il calciatore della Lazio, Ciro Immobile, e l’influencer Jessica Melena. C’erano i compagni di squadra biancocelesti a questo anniversario speciale, in primis Mattia Zaccagni con la sua dolce metà Chiara Nasti. Il più piccolo dei figli, Andrea, che è nato nel 2022, ha fatto qualche capriccio ma alla fine la cerimonia è andata a buon fine.

Ciro Immobile e Jessica Melena, che appunto sono sposati dal 2014, si sono conosciuti quando il giocatore militava nelle fila del Pescara. E da lì in poi non si sono più lasciati nemmeno un minuto.