L’attrice più popolare del momento si è sposata. Un matrimonio super segreto e blindatissimo, di cui la notizia è trapelata solo dopo che i novelli sposi hanno pronunciato il fatidico sì. Una coppia da favola: lei, la giovane attrice di successo, lui, il figlio del cantante super famoso. Era fidanzati da pochissimo, ma non hanno perso tempo.

La notizia delle nozze arriva una settimana dopo il lancio dei confetti. Il matrimonio, infatti, si è celebrato tra il 18 e il 19 maggio, ma si è scoperto solo ora. L’attrice è riuscita a depistare tutti i curiosi. Alla cerimonia, dalle pochissime notizie filtrate, erano presenti solo i parenti più stretti della coppia, incluso il super papà dello sposo.

Fiori d’arancio per Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi. Lei è la star della popolarissima serie TV di Netflix, Stranger Things; lui, come suggerisce il cognome, è il figlio del cantante Jon Bon Jovi. La conferma delle nozze è arrivata da People e da altre testate, tra cui il Sun, e in Italia è stata rilanciata da Leggo.it. La cerimonia è stata “tranquilla e romantica”.

La notizia delle nozze ha reso felicissimi i fan della coppia, che non resteranno delusi. Infatti, secondo quanto si vocifera, i due sposini vip hanno in mente una grande sorpresa: una seconda festa di matrimonio, stavolta aperta anche agli amici. In quell’occasione, Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi si concederanno di più anche con la stampa.

Non si conoscono ancora i nomi degli invitati, ma secondo Leggo.it, stavolta dovrebbe esserci il cast completo di Stranger Things, in particolare Noah Schnapp (Will Byers nella serie TV), amico intimo della sposa, e Matthew Modine, che dovrebbe celebrare le nozze. In un’intervista, Modine, il “cattivo” di Stranger Things, aveva spiegato di avere “una di quelle licenze per far sposare le persone”.

Questa seconda festa sarà certamente un evento indimenticabile per tutti i presenti, con la speranza di vedere anche altri volti noti tra gli invitati. Il matrimonio segreto di Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi ha già catturato l’attenzione del pubblico, e la loro promessa di una celebrazione più grande e condivisa fa sognare i fan di tutto il mondo.