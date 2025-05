Quando racconta della sua vita, il noto volto della tv non si risparmia. E nel farlo, riporta alla luce anche episodi poco noti che coinvolgono volti celebri. Uno di questi riguarda Lilli Gruber. Tra loro, spiega, ci fu qualcosa che andava oltre la semplice conoscenza: «Diciamo che sfiorammo il flirt. Quando venne a Roma per il Tg1 ci conoscemmo. C’era feeling ma eravamo entrambi impegnati», ha confidato alla rivista Gente. L’attrice e giornalista altoatesina, da sempre esempio di fascino discreto e acume intellettuale, lasciò evidentemente il segno nel cuore del comico: «È una gran donna: intelligente, colta, bella. A me piacciono le donne che hanno testa, la bellona mi irrita».

Ma non è questo l’unico tema personale toccato da Maurizio Ferrini nell’intervista. L’attore, con una sincerità spiazzante, ha raccontato anche della sua condizione sentimentale attuale: «Da una decina d’anni sono single e non mi sono mai sposato. Non ho mai avuto tante fidanzate». E sulla sfera intima ha aggiunto: «Il sesso? Sopravvalutato, poi è una cosa tutta mentale». Smentisce categoricamente qualsiasi legame con la sua storica agente Sara Guglielmi, precisando che tra loro esiste un affetto fraterno. Anche con Carla Urban, a lungo indicata come sua compagna, «è stata una storia difficile e sofferta», ha dichiarato.

Leggi anche: “Insieme… Ma che fanno?!”. Isola dei Famosi 2025, due naufraghi beccati così prima della partenza





“Un quasi flirt con Lilli Gruber”: il racconto del vip della tv

Maurizio Ferrini è presenza fissa a Che tempo che fa ma sotto il travestimento della Signora Coriandoli. L’artista ha fatto ridere l’Italia intera tra gli anni ’80 e ’90, ma che ha conosciuto anche il silenzio più doloroso. «Alla fine degli anni ’90 feci una pubblicità per un’azienda che raddoppiò il fatturato, ma poi il silenzio», ha ricordato. Alcune scelte lavorative controcorrente e l’immagine di uomo difficile hanno contribuito alla sua esclusione dal mondo dello spettacolo. «Qualcuno ha preso male i miei no e hanno incominciato a dire cose di me non vere», spiega. Rifiutò anche i cinepanettoni di De Laurentiis: «Non mi andava di farli, non mi piacevano. L’ho detto in modo ingenuo e invece…».

Il ritorno in televisione è stato possibile grazie a Fabio Fazio, che gli ha ridato un ruolo fisso nel programma oggi trasmesso su Nove. «Nella sua trasmissione la Signora Coriandoli è rinata», ha detto Ferrini, grato per questa rinascita artistica dopo anni passati ai margini. Non è stato però l’unico ad aver creduto in lui. In momenti durissimi, ha ricevuto l’aiuto concreto e sincero di alcuni colleghi: «Mi hanno aiutato Renzo Arbore e Nino Frassica. Mi hanno fatto lavorare e mi hanno dato dei soldi. E anche un po’ Antonio Ricci», ha ricordato.

Il legame più profondo resta però quello con Nino Frassica, che Ferrini definisce «l’animo più nobile che io abbia mai conosciuto». Con lui ha condiviso anche il recente ritorno televisivo in seconda serata su Rai2 con Festivallo, programma che celebra Sanremo con ironia e leggerezza. Oggi Ferrini è di nuovo sulla cresta dell’onda, ma conserva nel cuore la gratitudine per chi non lo ha mai abbandonato, e la consapevolezza di un cammino personale e professionale ricco, tortuoso e sorprendente.