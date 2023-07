Lutto nel mondo dei social per la prematura scomparsa di una influencer conosciuta e seguitissima grazie ai suoi post e ai suoi video in cui parlava della sua vita quotidiana come studentessa universitaria. La giovane è morta a 22 anni e la notizia del suo decesso ha fatto sprofondare i suoi tanti fan, che sui social hanno invaso i post di messaggi e ricordi.

La giovane è tragicamente scomparsa all’età di 22 anni a causa di un “evento epilettico“. La notizia è stata data dalla confraternita della Kennesaw State University ma è stata la sorella Amelia a confermare la scomparsa tramite un post pubblicato sul suo account Instagram. Nella foto si vede Amalia insieme alle due sorelle e a corredo del post ha scritto un lungo passo della Bibbia.

Leggi anche: “Ho ucciso la mia bimba”. Per la piccola di 13 mesi fatale l’errore della mamma. Lei sotto choc





L’influencer Annabelle Ham morta a 22 anni

“A volte non capisco perché Dio faccia certe cose, ma non riesco nemmeno a esprimere a parole quanto sia difficile. Non penseresti mai che una cosa del genere ti accadrà o potrebbe accaderti fino a quando non accade”. Amelia ha esaltato la sorella Annabelle Ham, famosa youtuber e influencer, lodandola come una “straordinaria”, “dolce” e “una sorella così buona” per se stessa e per l’altra loro sorella, Alexandria.

Anche Alexandria ha condiviso un omaggio online in onore della sorella Annabelle Ham. “Era così dolce, così carina con gli occhi più azzurri di sempre, era sempre felice e illuminava i luoghi in cui entrava. ma Dio era pronto per lei”, ha scritto Amelia. “So che ha sempre voluto vivere la vita al massimo, questo è quello che dobbiamo fare ora. E so che sta ballando in paradiso in questo momento, non vedo l’ora di darti un grande abbraccio un giorno”.

Annabelle Ham aveva oltre 77.000 abbonati sul suo canale YouTube e più di 107.000 follower su Instagram e TikTok , dove condivideva tutorial di bellezza, frammenti della sua vita e altro ancora. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno a sui social in molti hanno ricordato la giovane influencer, che pare sia morta a causa di un attacco di epilessia.