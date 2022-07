La prima foto di coppia risale a marzo 2021: una foto tenerissima in cui si vedono due ragazzi mentre si baciano in riva al mare, al tramonto. Così Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, ha reso pubblica la sua relazione con Jacqueline Luna Di Giacomo, la figlia di Heather Parisi e l’ortopedico Giovanni Di Giacomo. Da quel momento tantissimi i post pubblicati dai due, sempre bellissimi, sempre vicinissimi, sempre molto romantici.

Poi nell’agosto 2021 la dedica d’amore che ha commosso tutti: “Stamattina sei tornata in America e hai lasciato a casa mia un casino incredibile per colpa del tuo/nostro disordine. E così adesso ogni angolo di casa ha la tua voce. Mi hai salvato dalla solitudine e dalle cose materiali/inutili della vita e te ne sarò per sempre grato. Il mio disco non poteva concludersi senza di te e seppur racconterà di questo periodo assurdo e della solitudine che mi ha portato, dentro ci saranno anche la speranza e la vita che solo una come te poteva riuscire a darmi”. Il lungo messaggio, scritto a corredo di diverse fotografie di coppia, termina con una parte del testo di “Quel filo che ci unisce”, canzone pubblicata ad ottobre da Ultimo, un vero e proprio grido d’amore.





In queste settimane Ultimo sta riempiendo gli stadi d’Italia con i suoi concerti da Roma a Bari, passando per Catania e Modena. In ordine di tempo l’ultimo sold out è stato a Milano, stadio di San Siro. E in questa occasione a cantare a squarciagola con i fan del cantante romano c’era anche la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo. Al termine del concerto, è sceso dal palco per salutare i fan e tra la folla ha trovato la ragazza a cui ha dedicato la canzone “Quel filo che ci unisce”: le ha dato un tenerissimo bacio sulle labbra proprio come ha fatto Blanco poche settimane fa con la sua Martina Valdes.

Sin da quando sono usciti allo scoperto, il cantante romano si è sempre mostrato più che innamorato della sua fidanzata, Jacqueline Luna Di Giacomo, che “l’ha salvato dalla solitudine e dalle cose materiali della vita” dopo il tira e molla con l’ex Federica Lelli. Sceso dal palco al San Siro di Milano durante il suo concerto l’ha trovata tra la folla che urlava a squarciagola per lui: si è avvicinato e le ha dato un bacio a stampo. Un gesto che ha fatto sciogliere il cuore di migliaia di fan.

Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moricone, è un cantautore italiano. È stato il vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria “Nuove Proposte” con il brano Il ballo delle incertezze, ed è arrivato secondo a Sanremo 2019 con il brano I tuoi particolari. Dal punto di vista musicale, Ultimo è uno degli idoli dei giovani, i suoi brani sono molto orecchiabili, il suo stile è inconfondibile.

