“Quindi è tutto vero…”. UeD, la scoperta su Nicola Vivarelli: c’è anche lei

Uomini e Donne è terminato da qualche settimana, ma ci sono alcuni protagonisti che non hanno bisogno delle telecamere e dello studio per frequentarsi. È il caso di Nicola Vivarelli e di Eleonora Perrone: i due si sono conosciuti durante il dating show. La dama è giunta in studio solo per lui. E infatti durante l’ultima puntata del programma Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio proprio loro due che nel frattempo erano già usciti 4 volte.

“Stiamo bene insieme. È una bella persona. Ridiamo, scherziamo e parliamo molto, anche di argomenti importanti. Abbiamo parlato della sua famiglia e della mia e ho intenzione di andare avanti”, ha spiegato Nicola. “È una bellissima persona, è un galantuomo e anche con Gemma si è comportato benissimo”, ha aggiunto Eleonora che, esattamente come Nicola, vuole continuare a conoscerlo. Tra i due ci sono anche stati dei baci.

“Ho provato a baciarla e lei, all’inizio, si è un po’ tirata indietro. Poi, però, ci siamo baciati”, ha raccontato Nicola Vivarelli. Eleonora ha anche detto di non essere abituata a baciare subito il ragazzo che sta conoscendo aggiungendo, però, di essersi lasciata andare nel corso dell’ultimo appuntamento. Entrambi, dunque, confermano l’intenzione di conoscersi ancora. Insomma c’è grande curiosità per sapere se tra i due le cose proseguono per il verso giusto: è evidente che c’è intesa e un interesse reale e reciproco. E a testimonianza che la frequentazione va avanti a gonfie vede ci sono anche le Instagram Stories.





Come si nota sui social, i due stanno trascorrendo insieme alcuni giorni. E si sono mostrati su Instagram mentre giocano e scherzano così come farebbe una vera coppia. Pare che la distanza non sia un reale problema al pari dell’assenza del programma che li farebbe incontrare spesso per le registrazioni delle puntate. La frequentazione va avanti anche lontano dallo studio di Maria De Filippi, per la gioia di chi fa il tifo per loro.

Nelle storie, Nicola e Eleonora del Trono Over scherzano molto insieme e appaiono molto complici. Lui ha preparato il pranzo e Eleonora lo ha definito un perfetto uomo di casa. Chissà se nei prossimi giorni arriverà un annuncio dei due in cui si definiranno una coppia. E c’è da capire se ritorneranno in studio a settembre per raccontare la loro estate d’amore. I tanti fan del programma non possono che augurarselo anche perché quando nasce una coppia c’è sempre tanta gioia in studio. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se è nata davvero una coppia dopo Uomini e Donne.