Clamoroso gesto di Beatrice Quinta, la cantante di X Factor che sul suo profilo social ha fatto rimanere tutti a bocca aperta. Incredibile ma vero, lei ha deciso di fare qualcosa di inaspettato e in modo pubblico in occasione di una presentazione online di un suo singolo, già noto al pubblico della trasmissione, che si chiama Se$$o. Ovviamente c’è stata una marea di complimenti per il suo video, quindi i suoi obiettivi che si era prefissata prima di postare il tutto sono stati pienamente raggiunti.

Beatrice Quinta, cantante della scorsa edizione di X Factor che ha chiuso i battenti da pochissimo, ce l’ha fatta ugualmente ad emergere nonostante non abbia conquistato il successo nel famoso programma tv. Già su Instagram era molto seguita da tantissimi follower, che la apprezzano per le sue doti musicali. Ma ora ha messo in mostra anche tutta la sua bellezza e anche il suo coraggio. Andiamo a vedere insieme cosa ha fatto davanti a molta gente e cosa le hanno scritto gli instancabili ammiratori.

Leggi anche: “Completamente nuda”. Elisabetta Gregoraci, regalo di fine estate: tutti a bocca aperta





Beatrice Quinta, cantante di X Factor, si spoglia completamente

Le immagini postate dalla stessa Beatrice Quinta, cantante di X Factor, sono inequivocabili. Innanzitutto si è potuta scorgere la sua presenza nelle vicinanze di un binario della metropolitana della città di Milano. Si è vestita con meravigliosi stivali di colore azzurro e ha messo occhiali da sole e una pellicciotta di colore fucsia. Poi il colpo di scena davanti ai passeggeri presenti nel mezzo e anche a coloro che si trovavano sicuramente lì di passaggio. Si è tolta tutto e subito l’hanno ammirata senza vestiti.

Nella didascalia del video Beatrice Quinta ha riportato un pezzo della sua canzone: “Io che prendo la metro e vengo da te”. Poi all’improvviso si è tolta la pellicciotta e sotto non aveva praticamente nulla. Quindi, ha usato i pixel per non essere censurata da Instagram, ma chi era presente l’ha vista senza abiti addosso, dunque totalmente nuda. Il filmato ha avuto un successone, visto che finora ha riscosso migliaia e migliaia di mi piace nonché centinaia e centinaia di messaggi super entusiastici.

Hanno commentato, tra gli altri, X Factor Italia: “I contenuti che non abbiamo potuto girare” e il cantante Dargen D’Amico: “Copricapixeli”. Nata nel 1999, Beatrice Quinta è palermitana e ha ottenuto il secondo posto a X Factor. Faceva parte del team proprio di D’Amico e il suo stile musicale è elettro-pop.