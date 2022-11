Padre per la prima volta, l’annuncio del comico. Un bel fiocco azzurro per la coppia: Rafael è il nome del primo figlio che stravolgerà in meglio la loro vita. Al piccolo è stato dato un nome significativo in ricordo di Raffaella Carrà. Ecco con quali parole è stato dato il benvenuto al bebè.

Angelo Pintus diventa padre per la prima volta a 47 anni. L’annuncio non può che sopraggiungere attraverso il profilo social del popolare comico. Per Michela Sturaro la gravidanza non sembra essere stato un percorso facile ma con le dovute analisi e tanto amore, il piccolo Rafael potrà godere dell’affetto tra le braccia di mamma e papà. Queste le parole con cui il comico ha annunciato la splendida notizia.

Leggi anche: “Possiamo dirlo!”. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, l’inaspettato annuncio





Angelo Pintus diventa padre per la prima volta a 47 anni: “Rafael è arrivato”

“Rafael è arrivato, in una fresca mattinata di Novembre. Che felicità. Micky, amore mio. Te lo ricordi questo disegno? Lo hai fatto tu anni fa. Sognavamo di essere io e te e con noi quel piccolo rompiballe di nostro figlio. Ed eccoci qui. Grazie per questo regalo meraviglioso che è Rafaél, grazie per tutti i sacrifici che hai fatto, tutte quelle punture, tutti quei giorni in casa, nel letto. Per le nottate con la nausea passate in bianco, senza mai farmi pesare niente. Mai”.

Un vero e proprio omaggio all’intramontabile Raffaella Carrà: il nome del bebè è stato scelto appositamente per questo motivo. Un traguardo di coppia decisamente importante che non farà che rendere ancora più forte il loro amore. Infatti tutti ricorderanno quando Angelo Pintus ha chiesto la mano di Michela Sturaro durante una sua performance all’Arena di Verona nel 2016. La celebrazione delle nozze è avvenuta il 9 settembre del 2017 e da allora i due sono sempre stati legati da un rapporto complice.

Dopo 5 anni dal fatidico ‘si’, è sempre rimasto costante il desiderio di allargare ed è così che la coppia finalmente ha coronato un altro importantissimo sogno: una cascata di cuori e di auguri da parte dei fan del comico che si uniscono alla gioia del momento. Com’è accaduto per molti volti noti, la carriera di Angelo Pintus ha avuto inizio come animatore nei villaggi turistici, lavorando per Valtur. Poi con determinazione e professionalità, ogni sacrificio è stato ripagato: nel 2000, forma il duo Angelo & Max e da quel momento in poi il comico è diventato tra i più popolari e apprezzati in Italia.