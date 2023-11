Terribile annuncio da parte della grande attrice tv, la cui lotta contro un devastante tumore sta raggiungendo livelli preoccupanti. La situazione è peggiorata notevolmente, infatti aveva già fatto sapere di essere al quarto stadio della malattia, ma ora c’è una novità ancora più negativa. Infatti, il cancro ha ormai raggiunto le sue ossa. Combatte incessantemente contro la grave patologia da ben 8 anni e le sue condizioni non sono ora buone.

L’attrice ha deciso di rompere nuovamente il silenzio sul suo tumore, che l’aveva colpita inizialmente al seno e che ora si è sparso fino alle ossa, tramite un’intervista dove ha ammesso la volontà di rimanere in vita: “Non ho paura di morire perché so dove sto andando. Semplicemente non voglio morire. Io non ho finito di vivere. Non ho finito di amare. Non ho finito di creare. Non ho ancora finito di sperare di cambiare le cose in meglio. Semplicemente non ho finito. Il mio ricordo più bello deve ancora arrivare“.

Leggi anche: “Metastasi nel cervello”. L’annuncio choc dell’amata attrice tv: “Ora ho davvero tanta paura”





Rivelazione choc dell’attrice sul suo tumore: “Arrivato alle ossa”

L’attrice vorrebbe quindi restare viva il più possibile e non è pronta ad essere sconfitta da questo tumore, che si è insediato fino alle ossa: “So che sembra banale e folle, ma quando hai un tumore sei più consapevole di tutto e ti senti fortunato. Siamo delle persone che vogliono lavorare di più, perché siamo così grati per ogni secondo, ogni ora, ogni giorno che possiamo essere qui“. Le sue parole sono state rilasciate ai colleghi di People.

A parlare così dolorosamente è Shannen Doherty, attrice di Beverly Hills 90210 e Streghe, la quale già solo scorso mese di giugno aveva parlato di metastasi arrivate al cervello: “Il 5 gennaio la mia tac ha mostrato metastasi nel mio cervello. Il 12 gennaio ha avuto luogo il primo ciclo di radiazioni. La mia paura in questa clip è evidente. Sono estremamente claustrofobica e in più ci sono molte cose che stanno accadendo nella mia vita. Sono fortunata perché ho ottimi dottori”.

La 52enne americana ha anche la malattia di Crohn sin dagli anni Ottanta, ma è nel 2015 che ha avuto la notizia tremenda con la scoperta del tumore al seno. Il ritorno del cancro è avvenuto nel 2020, dopo che nel 2017 sembrava essere stato sconfitto.