“Avevamo solo lui”. Lutto per il vip e la moglie, il figlio muore a 26 anni: mistero sul decesso

Tristen Nash è morto all’età di 26 anni. “A nome di Kevin e Tamara Nash, devo purtroppo segnalare che il loro figlio Tristen Nash è morto tragicamente all’età di 26 anni “, ha rivelato il giornalista di Fightful.com Sean Ross Sapp in una dichiarazione via Twitter giovedì 20 ottobre.

Il giovane aveva recentemente iniziato a lavorare al nuovo podcast del papà Kevin e oggi è arrivata la tragica notizia della sua scomparsa. I genitori hanno chiesto a tutti i fan e gli amici di rispettare questo momento di grande dolore e di inviare preghiere per ricordare Tristen.

Tristen Nash, morto a 26 anni il figlio del wrestler Kevin Nash

La notizia della morte del 26enne ha sconvolto il mondo dello sport internazionale e del wrestling, di cui Kevin era uno dei più grandi atleti della storia. Atleta professionista, oggi 63 anni, Kevin Nash è stato inserito due volte nella World Wrestling Entertainment (WWE) Hall of Fame.

Tristen Nash era nato nel giugno 1996 ed era l’unico figlio della coppia. “La mia ragione di vita”, aveva scritto Kevin a corredo di una foto del figlio Trister Nash pubblicata sul suo account Instagram. Tristen era balzato agli onori della cronaca circa 8 anni fa, quando dopo essere stato coinvolto in una rissa con il padre, era stato tratto in arresto dalla polizia.

Pur bilanciando la sua carriera come personalità della WWE prima del suo ritiro nel 2020, l’ attore Dog si è assicurato che prendersi cura di Tristen e Tamara rimanesse la sua priorità assoluta. Non sono state ancora comunicate le cause della sua morte, ma la famiglia Nash ha chiesto giustamente il rispetto della privacy. Kevin Nash è stato una star degli anni ’90 WWE. Ha quindi creato il gruppo nWo ed è stato due volte nell’elenco degli Hall of Famers.