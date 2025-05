C’è fermento sui social per ciò che sembra essere una frattura imprevista tra Selena Gomez e una delle sue amiche storiche, Theresa Marie Mingus. La cantante texana, oggi legata sentimentalmente al produttore musicale Benny Blanco, ha smesso di seguire Theresa su Instagram, gesto che, nel linguaggio delle celebrità e del web, spesso equivale a una dichiarazione di rottura. I fan si interrogano: cosa è successo tra le due? E, soprattutto, che ruolo ha avuto Benny in questa vicenda?

Secondo alcune voci che circolano con insistenza su X (ex Twitter), al centro della vicenda ci sarebbe un presunto coinvolgimento tra Benny Blanco e l’account OnlyFans di Theresa. Alcuni utenti sostengono che la designer e imprenditrice avrebbe pubblicato contenuti allusivi riguardanti proprio il compagno di Selena, arrivando perfino ad apprezzare pubblicamente il servizio fotografico di People in cui Blanco era stato inserito tra gli uomini più sexy dell’anno. Un dettaglio che ha subito fatto sollevare più di un sopracciglio tra i fan più attenti.

Leggi anche: “Lite furiosa”. Isola dei Famosi 2025, è già caos tra i naufraghi: “Minaccia di abbandonare”





Selena Gomez e Benny Blanco in crisi a causa dell’assistente di lei, l’indiscrezione

Ma non finisce qui. Alcuni thread online parlano di presunte visite di Theresa alla casa di Benny in assenza di Selena, e addirittura di una cena tra i due, immortalata in un video su TikTok. Non è chiaro il contesto né se la cantante fosse a conoscenza dell’incontro. Tuttavia, i sospetti e le supposizioni si sono moltiplicati: si è trattato di un tradimento? O solo di una serie di coincidenze mal interpretate?

Fino a questo momento, nessuno dei diretti interessati ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Gomez tace, così come il suo entourage, preferendo mantenere un profilo basso. Theresa, invece, continua a seguire Selena sui social, e lo stesso vale per Benny Blanco, che non ha modificato le sue interazioni con le due donne. Un dettaglio che alcuni hanno interpretato come segno di normalità, altri come indifferenza o tentativo di depistaggio.

Eppure, fino a pochi anni fa, l’amicizia tra Selena e Theresa sembrava solidissima. Era il 2019 quando la popstar scriveva parole commosse per la sua amica: “Mi ha insegnato come vedere la vita in modo divertente, spensierato ed edificante. Mi ha mostrato come essere una donna forte e senza paura… Ti amo e sono così orgogliosa di te”. L’ultima foto insieme risale al 10 marzo, durante la festa di compleanno di un’amica comune, dove appaiono sorridenti e complici.

Ora, a distanza di poche settimane, quel legame sembra incrinato da qualcosa di più profondo di una semplice incomprensione. Resta da capire se si tratta solo di gossip alimentato dai social o se dietro questo silenzio si nasconde davvero una frattura difficile da sanare.