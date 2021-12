“Alle 2.39 del 1° Dicembre è nata Penelope. Stiamo tutti bene e siamo felici. La mamma è stata grandiosa!”. Fiocco rosa al GF! Con queste parole e la foto della manina e dove si intravede il visino della bimba l’ex concorrente del reality show annuncia il lieto evento. Non dimentica di taggare la compagna che lo ha reso papà e lei a sua volta posta la stessa tenera immagine.

Benvenuta Penelope, la prima figli di Tommy Vee e Greta Rubino. Lui, 48 anni e al secolo Tommaso Vianello, è diventato famoso per la partecipazione al GF 4. Quell’edizione fu vinta da Serena Garitta, ma il dj veneziano, considerato “il bello della Casa” fece sognare il pubblico con la love story con Carolina Marconi. Love story che è andata poi sgretolandosi poco dopo la fine del reality show.

Tommy Vee del GF papà: nata Penelope

Tommy Vee è ora legato a Greta Rubino, fashion designer 31enne che alle 2.39 del 1° dicembre 2021 ha dato alla luce la sua prima figlia, Penelope. Per lei è invece la secondogenita: da giovanissima ha avuto una figlia, Bianca, oggi 12 anni, da una precedente relazione.





Il neo papà, che è nato Venezia il 21 luglio 1973, dopo il GF ha continuato a lavorare nella musica, la sua più grande passione, ma anche in tv. Sul piccolo schermo Tommy Vee ha preso parte nel 2006 a Bar Wars sin onda su Sky Vivo con Federica Fontana. L’anno successivo è stato protagonista di Talent1, su Italia 1, con Ciccio Valenti e Laura Forgia.

Nel 2009, ancora, Tommy Vee è stato uno dei volti di The Look of the Year, sempre sulla seconda rete Mediaset, con Cristina Chiabotto e l’anno dopo lo abbiamo ritrovato al Saturday Night Live from Milano e nel 2016 a TOP DJ, entrambi in onda sempre su Italia Uno. E ora la svolta sotto il profilo privato: è al settimo cielo per la nascita della sua bambina.