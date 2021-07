La giovane attrice ha annunciato sui social: “Entusiasta di presentarmi come la donna che sono oggi. I miei pronomi sono she/her (lei, ndr). Sono particolarmente grata a ogni singola persona trans che prima di me ha compiuto questo percorso, ha abbattuto le barriere e ha rischiato la vita per vivere autenticamente e radicalmente come sé stessa”.

“Grazie a tutte le donne trans che mi hanno mostrato chi sono, come vivere, festeggiare me stessa e occupare il giusto spazio in questo mondo”. La star di fama internazionale è finalmente riuscita a riappropriarsi della propria identità, e comunicarlo al resto del mondo è venuto naturale.

Ogni sua parola, condivisa su Instagram, è stata accolta da un’enorme quantità di commenti carichi d’amore. È bene sottolinearlo, chi ha conosciuto Tommy Dorfman come l’attore che interpretava Ryan Shaver nella serie Tredici, ha semplicemente condiviso la sua felicità è ha festeggiato la sua transizione. L’attrice 29enne ne ha parlato anche sul Time.





Durante una lunga chiacchierata col Time, Tommy ha parlato della sua transizione: “Da un anno mi identifico privatamente e vivo come una donna, una donna trans. Se posso considerare questo un coming out? È divertente pensare all’espressione coming out out (venire fuori, ndr), perché non sono andato da nessuna parte”.

“La vedo più come una mia ripresentazione come donna, avendo fatto una transizione medica. Il coming out è semper visto come una grande rivelazione, ma non sono mai stato nascosto. Oggi si tratta più di fare chiarezza: sono una donna trans. I miei pronomi sono she/her. Il mio nome è Tommy”.