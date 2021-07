La storia dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini somiglia tanto ad una telenovela. E ogni volta si arricchisce di una nuova puntata. Un’amicizia nata nella casa del Grande Fratello Vip e che ha fatto discutere da subito. Una storia infinita fatta di tira e molla dentro la casa, ma soprattutto fuori. Il web è impazzito e cerca di capire si i due siano ancora amici oppure se il rapporto si è definitivamente lacerato. Da settimane Tommaso e Francesco sembrano essere arrivati al capolinea della loro amicizia nata nella casa del Grande Fratello Vip.

“Hanno litigato”, si vociferava nell’ambiente dello spettacolo. Poi è arrivata la smentita sui social di Francesco Oppini. Alla domanda di una fan su Instagram sul perché della loro “rottura”, l’ex gieffino ha replicato seccato: “La domanda corretta è: lo sa lei che ho litigato con Tommaso o lo ha letto su qualche blog che pur di avere like si venderebbe un parente? Mi spiace deludere lei e molti detrattori ma io e Tommy non abbiamo proprio litigato, anzi. Saluti”.

Un punto definitivo sulla questione? Neanche a dirlo perché l’ultima puntata della telenovela è di quelle da non perdere. Nonostante Francesco Oppini di recente avesse messo a tacere le indiscrezioni sulla sua amicizia con Tommaso Zorzi, i fatti sembrerebbero andare in direzione opposta. Sembra che Tommaso Zorzi abbia smesso di seguire Francesco Oppini su Instagram. Tutto sembra essere iniziato dopo un tweet di un amico di Oppini al quale Zorzi ha risposto





“Ma le leggi non le approvano in parlamento e in Senato? Chiedo per un amico”, avrebbe scritto l’amico di Francesco Oppini. Puntuale arriva la risposta di Tommaso Zorzi: “Se chiedi per un amico, il tuo amico può chiedere direttamente a me. Carissime cose a te e famiglia”. Poi l’influencer milanese ha aggiunto: “Credo che dopo le recenti uscite di poco gusto e le carnevalate di questa sera, ognuno può gentilmente continuare la propria strada. A presto”.

L’amicizia è davvero arrivata al capolinea o è solo un altro modo per far parlare di loro? Per scoprire la risposta non resta che attendere le prossime mosse di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. L’influencer avrebbe smesso di seguire il figlio di Alba Parietti su Instagram: al contrario il nome di Zorzi figura tra quelli ancora seguiti da Francesco Oppini. La telenovela prosegue.