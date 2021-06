Tommaso Zorzi è stato criticato moltissimo dall’attore Nino Formicola dopo la sua esperienza in veste di opinionista a ‘L’Isola dei Famosi’. Infatti, è stato accusato di conoscere poco le dinamiche e i naufraghi del reality show condotto da Ilary Blasi. Ma nelle scorse ore si è anche materializzato un altro importantissimo episodio, che lo ha visto protagonista. E non da solo perché la notizia ha colpito anche un’ex del ‘Grande Fratello Vip’, ovvero la fidanzata di Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi.

Ricorderete che nella Casa più spiata d’Italia tra di loro c’è stata più di un’incomprensione e i legami si erano deteriorati fino al punto da arrivare ad una vera e propria rottura. A distanza di tempo dall’esperienza maturata nel programma di Alfonso Signorini, si è registrato un episodio che potrebbe aver cambiato proprio tutto. Quando i fan si sono accorti di tutto questo hanno tirato un bel sospiro di sollievo, anche se restano ancora dei dubbi su ciò che è successo davvero in queste ore frementi.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi avrebbero ormai raggiunto la tanto attesa svolta nel loro rapporto personale. Infatti, si sono immortalati insieme su Instagram, durante un viaggio effettuato fianco a fianco. Non sono emersi dettagli sul perché abbiano deciso di viaggiare e quindi non sappiamo se alla base ci siano anche delle motivazioni lavorative. Sta di fatto che i due sono sembrati più che felici e hanno ormai messo alle loro spalle i problemi del passato. Un nuovo inizio positivo sta per cominciare.





Quindi, gli ex gieffini Tommaso Zorzi e Giulia Salemi si sono resi protagonisti di storie Instagram e foto per certificare questa importante riappacificazione. I due si sono ripresi mentre si trovavano a bordo di un treno e hanno anche inquadrato un inserviente del convoglio, il quale non ha servito loro uno shot di vodka. Nonostante si conoscano da moltissimi anni, sembrava che stavolta il loro legame si fosse dissolto per sempre. Invece, la luce in fondo al tunnel è arrivata e i fan sono esplosi di gioia.

Intanto, stando a quanto riportato dal settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini, nel videoclip della canzone di Pierpaolo Pretelli ci sarà proprio Giulia Salemi. Le riprese del filmato in questione sono state effettuate alcuni giorni fa sull’isola di Ischia, in Campania. E nelle storie Instagram dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ è infatti apparsa anche lei in un breve video.