La fine dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini ha rattristato proprio tutti. I telespettatori si erano innamorati del loro rapporto, nato al ‘Grande Fratello Vip’, ma qualcosa si è rotto nell’ultimo periodo e si sono allontanati probabilmente in maniera definitiva. In tanti sperano che possa esserci un passo indietro da parte dei diretti interessati e quindi un possibile riavvicinamento, ma nelle scorse ore sulla vicenda è intervenuta la mamma di Oppini, Alba Parietti, la quale ci è andata giù pesante.

Ed è stato svelato il motivo della rottura tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: “dopo il defollow dell’influencer sul profilo Instagram del figlio di Alba Parietti, si sa quale è stato l’evento che ha scatenato questa brusca reazione. Il motivo è legato a un video domestico di Oppini, nel quale ride dell’utilizzo della parola ‘ricch*ne’. E, non contento, aveva pensato bene di stravolgere la N-word in uno scambio di messaggi con amici, trasformando ‘Fro*io’ in ‘ciofro’”, ha riferito ‘Gossip e Tv’ sul sito.

Alba Parietti ha quindi commentato su Instagram: “Un’amicizia che è potuta terminare non è mai stata sincera se hai voluto bene a qualcuno, non userai mai le sue confidenze, le sue cadute, le sue debolezze, per fargli male e soprattutto per amore verso te stesso non lo permetterai agli altri. Perché ogni ferita che procuri a chi hai amato e ha avuto fiducia in te, la procuri alla tua speranza e al tuo amor proprio. Sarai, se lo farai solo più solo e più triste. Io non ho mai approfittato della debolezza di qualcuno per ferirlo”.





Poi Alba Parietti ha anche detto: “Usare le debolezze, le confidenze o gli scivoloni di un amico per distruggerlo, per affermare se stessi è un’offesa irrimediabile verso se stessi. Tradire o attaccare un amico significa non aver mai creduto nel sentimento più profondo che l’amicizia comporta, cioè il sostegno reciproco. E mi sono rotta della maleducazione e dei pretesti di ignorati che cercano un modo per insultare. I personaggi pubblici sono persone e come tali devono sempre essere rispettati”.

Su mamma Alba Parietti, qualche settimana fa Oppini ha dichiarato: “Abbiamo un rapporto molto stretto. A tratti burrascoso perché siamo simili, ma siamo unitissimi. È sempre stata presente, vicina, autonoma, non ha mai chiesto un euro a nessuno. Lei e papà si sono separati quando ero piccolo e nonostante entrambi facciano un lavoro che li impegna tanto, molto esposto, ci sono sempre stati per me”.