“Hanno litigato”, si sussurrava nell’ambiente dello spettacolo. Poi è arrivata la smentita sui social di Francesco Oppini. Alla domanda di una fan su Instagram sul perché , l’ex gieffino ha replicato seccato: “La domanda corretta è: lo sa lei che ho litigato con Tommaso o lo ha letto su qualche blog che pur di avere like si venderebbe un parente? Mi spiace deludere lei e molti detrattori ma io e Tommy non abbiamo proprio litigato, anzi. Saluti”.

“Ma le leggi non le approvano in parlamento e in Senato? Chiedo per un amico”, avrebbe scritto l’amico di Francesco Oppini. La risposta di Tommaso Zorzi: “Se chiedi per un amico, il tuo amico può chiedere direttamente a me. Carissime cose a te e famiglia”. Che ha aggiunto: “Credo che dopo le recenti uscite di poco gusto e le carnevalate di questa sera, ognuno può gentilmente continuare la propria strada. A presto”. Ma perché?! Adesso ve lo raccontiamo.

Ecco svelato il motivo della rottura tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: “dopo il defollow dell’influencer sul profilo Instagram del figlio di Alba Parietti, si sa quale è stato l’evento che ha scatenato questa brusca reazione. Il motivo è legato a un video domestico di Oppini, nel quale ride dell’utilizzo della parola ‘ricch*ne’. E, non contento, aveva pensato bene di stravolgere la N-word in uno scambio di messaggi con amici, trasformando ‘Fro*io’ in ‘ciofro’”. Come spiega gossipetv.com.

Sulla questione a dire la sua è stata anche Stefania Orlando. “Comunque anch’io ho voglia di unfolloware qualcuno” ha scritto la showgirl su Twitter. Poco dopo però la stessa è intervenuta con un video per chiarire il senso delle sue parole. L’ex gieffina infatti non desidera essere messa in mezzo.

L’amicizia è davvero arrivata al capolinea o è solo un altro modo per far parlare di loro? Per scoprire la risposta non resta che attendere le prossime mosse di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. L’influencer avrebbe smesso di seguire il figlio di Alba Parietti su Instagram: al contrario il nome di Zorzi figura tra quelli ancora seguiti da Francesco Oppini. La telenovela prosegue.