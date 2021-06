Ormai in questi giorni non si fa che mormorare che Tommaso Zorzi e Francesco Oppini abbiano litigato. Tutti i fan della loro amicizia che li hanno seguiti con grande interesse fin dal primo giorno al GF Vip 5, ma anche fuori dalla Casa di Cinecittà a dire il vero, ora non sanno più cosa pensare. A quanto pare i due sarebbero stati avvistati ad un evento nel quale non si sarebbero rivolti la parola.

Tantissimi fan hanno discusso e manifestato la loro preoccupazione sui social. In special modo su Twitter, in cui l’hashtag #tzvip non smette di incalzare. Insomma, gli infiniti dubbi di chi ha da sempre shippato il duo Zorzi Oppini, continuano eccome. Anche se Tommaso qualcosa di inerente a questa situazione si è lasciato sfuggire, sempre su Instagram.

Una voce di crisi nella loro amicizia, si è parlato di un rapporto interrotto tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, i due sarebbero diventati ex amici, ormai ai ferri corti e freezzati per sempre. Finalmente i fan hanno avuto modo di ottenere una risposta da parte di uno dei due diretti interessati, che fino a ieri non avevano ancora commentato sui social il gossip. Tommaso ieri ha fatto una diretta su Instagram e ha risposto alle domande dei fan.





Probabilmente non risponderà a domande sulla sua vita privata, ma scambiare quattro chiacchiere in generale con chi lo segue da tempo o dal GF Vip. Si intuisce dalla risposta su Francesco Oppini, in cui non ha mancato di dichiarare che non aveva piacere a parlare di argomenti simili. Nonostante ciò, Zorzi ha smentito di aver litigato con Oppini: “Non ho litigato con nessuno, non ho litigato con Francesco, mi scoccia dover stare qui a parlare di questa roba”

Chissà quanto c’è di vero. Più che spegnere l’incendio del gossip che avvolge i due ex vipponi di Alfonso Signorini, le parole di Tommaso Zorzi non hanno fatto altro che alimentarlo. Infatti su Twitter non si cinguetta di altro. Riusciremo a vederci finalmente chiaro? Speriamo di sì e che accadrà anche in tempi brevi.