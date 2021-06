Il GF Vip 5 sarà ricordato per tante cose, ma anche per l’amicizia speciale tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Nella Casa l’influencer e il figlio di Alba Parietti si sono trovati complici dal primo giorno e infatti quando Oppini è uscito volontariamente dal reality dopo aver saputo del prolungamento, Zorzi ha avuto un crollo.

Solo dopo ha ammesso di aver provato un sentimento forte per il suo amico facendo emozionare tutto il pubblico. Commovente anche il loro incontro nella Casa più spiata d’Italia, dopo settimane di lontananza, la sera della finale, quella in cui poi ha trionfato lo stesso Tommaso Zorzi. Che ha legato molto anche con Stefania Orlando e infatti finito il programma condotto da Alfonso Signorini più volte i tre si sono ritrovati insieme.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, dopo tanta amicizia il “gelo”



L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è infatti proseguita anche dopo. Chiuso il sipario dell’edizione più lunga della storia del GF Vip, i due hanno passato tante serate insieme senza contare le interviste e le ospitate ‘di coppia’, come al Maurizio Costanzo Show. Ma da qualche settimana a questa parte qualcosa sembra essere cambiato nel rapporto che tutti credevano idilliaco.





Ai fan più attenti non è infatti sfuggito che Zorzi e Oppini si siano in qualche modo allontanati. Ad un tratto infatti l’opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 e il cronista sportivo hanno smesso di farsi vedere insieme, facendo subito allarmare i follower. Non solo perché adesso, come se non bastasse, ci ha pensato Whoopsee a lanciare una vera bomba. Il portale ha svelato in esclusiva quello che starebbe accadendo tra i due.





Insieme a ex coinquilini e altri vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno preso parte a un evento a Milano ma, sempre stando a quello che svela Whoopsee, è sembrato che tra i due ci fosse gelo e questo ha in un certo senso confermato le preoccupazioni dei fan. Amicizia finita? C’è tensione tra i due? Sono domande che derivano da quelle che per ora sono solo indiscrezioni, sia chiaro