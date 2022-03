Spunta un dettaglio sul gossip che ha sconvolto il panorama dello showbiz: la rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Come sappiamo fin troppo bene, i due si sono detti addio dopo dieci anni insieme, di cui otto di matrimonio. Dal loro amore sono anche nate due meravigliose figlie: Sole e Celeste. Ma da quello che riporta Dagospia, la showgirl svizzera e l’imprenditore si sarebbero lasciati ben un anno fa ma solo ora avrebbero deciso di rendere nota la separazione. Il giornale scandalistico dice: “Trussardi, a Filo, la più importante fiera dei tessuti italiana, ha candidamente detto che il matrimonio tra lui e Michelle era già finito da un anno.

Solo pochi giorni fa i due ex hanno deciso di renderlo pubblico. Perché così tardi? Si dice che la rinnovata amicizia di Michelle con l’ex marito Eros lo abbia infastidito”. C’è da dirlo: l’imprenditore non ha fatto mistero della sua (chiamiamola) antipatia nei confronti di Ramazzotti. Durante una recente intervista al Corriere della Sera, Tomaso Trussardi ha accusato Eros di non essere stato presente in passato nei confronti dell’ex moglie, dalla quale ha avuto la primogenita Aurora.

Tomaso Trussardi ha detto a riguardo: “Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’”.





Ma non è finita qua, Tomaso Trussardi, piccato, ha raccontato dell’allontanamento da Aurora Ramazzotti, con la quale aveva instaurato un buon legame fin da subito. Nessuno sa ancora, ad oggi, il perché la ragazza abbia deciso di allontanarsi dall’ex patrigno. La cosa curiosa è che Aurora, d’altro canto, ha ancora oggi un legame molto forte con Marica Pellegrinelli, ex seconda moglie del padre Eros, ma non con Trussardi.

Perché Aurora ce l’ha con Tomaso Trussardi? Cosa è successo al loro rapporto? Da quello che si sa, tuttavia, tra Eros e Michelle non sembra esserci davvero nulla, solo una grande amicizia e un amore in comune che è Aurora. Secondo notizie ufficiali, tutti e due sono si reputano single ed entrambi sono concentrati sul lavoro. Niente di più.