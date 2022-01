“Somiglia a Michelle Hunziker…”. Tomaso Trussardi e la bella assistente, le foto e il gossip

“Bomba scoppiata” tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, dopo la bellezza di 10 lunghi anni di amore condiviso, due figlie, Sole e Celeste, con un comunicato ufficiale all’agenzia Ansa, i due hanno annunciato la separazione.

“Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”, le parole pubblicate dall’Ansa.

Tomaso Trussardi, le foto di Chi insieme all’assistente di Elisabetta Franchi

Ad alimentare il gossip l’ultimo Capodanno trascorso lontani l’uno dall’altra. Lei in montagna con le figlie e l’amica Serena Autieri, di lui invece insieme all’amica Elisabetta Franchi e ad altri amici. Addirittura circolava voce che i due vivessero già da separati Michelle a Milano e Tomaso a Bergamo. Nel frattempo come fa sapere il Corriere della Sera, le figlie Sole, 9 anni, e Celeste, 7, continueranno a vivere con la mamma.





Dopo l’annuncio della separazione Tomaso Trussardi è tornato a Cortina d’Ampezzo dalla stilista Elisabetta Franchi e qui, come riporta Chi, è stato in compagnia di amici e in particolare di una collega di lei, la assistente, biondissima come Michelle che – racconta il magazine Chi nel numero in edicola questa settimana – non l’avrebbe mollato un secondo.

Stando a quanto scrive il magazine Chi, l’assistente di Elisabetta Franchi, “tra l’altro molto somigliante a Michelle Hunziker”, sarebbe “la stessa indicata come sua probabile amicizia” da tempo. Ovvero da quando Michelle Hunziker già non era più presente nella sua vita.