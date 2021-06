“Benvenuto nella tua famiglia”: secondo fiocco azzurro per l’attore

L’attore papà bis! È nato il secondo figlio ed è “pura gioia” per tutta la famiglia. La notizia arriva sul profilo Instagram della moglie con cui ha festeggiato l’anniversario di matrimonio a novembre scorso. “Buon primo anniversario, amore mio”, ha scritto Jessica su Instagram , condividendo un’istantanea del loro giorno speciale. E lui, tra i commenti: “Sono fortunato! Buon primo anno amore”.

La coppia ha già un figlio nato nel 2019. L’annuncio della seconda gravidanza era arrivato a gennaio, durante il podcast Inside of you, qunado il co-protagonista del neo papà bis della serie CW Superman, Michael Rosenbaum ha dato la lieta notizia chiedendo a Tom Welling di confermarla. L’attore oggi 44enne di Smalville è rimasto in silenzio ma ci ha pensato la moglie Jessica poi a confermarla su Instagram.

Tom Welling di Smallville papà bis: è nato il secondo figlio

Jessica Rose Lee, che è nota per essere stata la protagonista della webserie statunitense Lonelygirl15 in cui interpreta il ruolo di una immaginaria adolescente sedicenne, ha condiviso una foto di Tom Welling sorridente mentre stringe in mano l’ecografia: “Quel sorriso dice tutto”, ha scritto. Poi nel corso di queste settimane ha documentato l’avanzare della gravidanza, fino al momento della nascita del loro secondo figlio.





Un altro fiocco azzurro. Domenica scorsa la moglie di Tom Welling ha presentato Rocklin Von, il fratellino di Thomson Wylde, 2 anni. “Rocklin Von, benvenuto nella tua famiglia”, ha scritto Jessica sui social media insieme a una foto del loro neonato. “Pura gioia”, ha aggiunto l’attore in un commento affettuoso, a cui sua moglie ha dolcemente risposto, “nostra”.

Altre foto del piccolo sono state condivise tra le Storie di Instagram. “Lui è qui”, ha sottotitolato Jessica in un altro scatto. Poi quello dei due fratellini insieme: “Thomson Wylde e Rocklin Von”. Prima di intraprendere una relazione con la sua attuale compagna Jessica Rose Lee, Tom Welling, che su anche su Instagram non aveva dato annunci sulla nascita, è stato sposato con la modella Jamie Whit, dalla quale ha divorziato nel 2013.