Tom Cruise e Hayley Atwell, è game over. Purtroppo stavolta non sembrano esserci altri speranze, infatti i due attori sono arrivati ad una conclusione della loro relazione sentimentale. La notizia ha ovviamente colto tutti i loro fan di sorpresa, visto che nessuno poteva immaginarsi un epilogo del genere. Pareva che il rapporto fosse migliorato sensibilmente, ma le problematiche di coppia non sarebbero mai svanite del tutto e adesso hanno preso la decisione di dividere le loro strade.

Oltre a Tom Cruise e Hayley Atwell, anche un’altra coppia vip è scoppiata nei giorni scorsi. Parliamo di Benjamin Mascolo e Bella Thorne, che si sono lasciati definitivamente. I due cantanti, innamoratissimi fino a qualche mese fa, hanno deciso di prendere state separate per il loro futuro. Ad annunciarlo è l’ex membro dei Benji e Fede sui social. Tra l’altro i due stavano convolando a nozze. Ad aprile 2021 i due avevano tenuto una festa di fidanzamento con amici e parenti.





Tom Cruise e Hayley Atwell si sono lasciati

Tom Cruise e Hayley Atwell si erano detti addio in un primo momento nel settembre del 2021, ma poi sembrava che il sereno fosse tornato. Ora però il giornale The Sun ha riferito che il rapporto è praticamente irrecuperabile e sono anche emersi alcuni dettagli in merito all’addio ormai definitivo. A svelare comunque tutto ci ha pensato precisamente una fonte, che non ha voluto rivelare la sua identità. Infatti, in maniera anonima ha informato subito il giornale inglese.

Questo quanto scritto dal The Sun: “A dispetto di alcuni pettegolezzi che sostenevano il contrario, la relazione fra Tom e Hayley era sincera e non è mai stata solo a beneficio dei fotografi. Sfortunatamente fra di loro non ha funzionato. Andavano molto d’accordo e fra di loro c’era un’alchimia fantastica, per questo motivo all’inizio dell’anno avevano deciso di dare un’altra possibilità alla storia. Quando però si è saputo che stavano insieme, le cose hanno iniziato a non andare più bene e sono poi esplose un’altra volta”. Si erano conosciuti due anni fa sul set di Mission Impossible.

Infine, ha aggiunto questa fonte: “A questo punto hanno deciso che vanno meglio come amici”. Quindi, non ci sarebbero più speranze da questo punto di vista. Preferiscono restare in buoni rapporti, ma senza andare oltre un legame amichevole. Quindi, è dal punto di vista relazionale che le cose non sono andate per niente bene e quindi si è preferito fare questa scelta.

