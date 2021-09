“Si sono detti addio”. La coppia vip scoppia dopo un solo anno insieme

Brutte notizie per la coppia vip. L’attore e l’attrice si sono detti addio, stando alle ultime indiscrezioni trapelate in queste ore. Dopo un anno di frequentazione la loro storia d’amore, che comunque non era mai stata ufficializzata pubblicamente, è terminata e ora potranno dunque intraprendere percorsi diversi. Difficile però immaginare che ci possano essere conseguenze sui loro ambiti lavorativi, infatti pare che abbiano comunque preso questa decisione con serenità e di comune accordo.

Nonostante tra i due ci fosse un’evidente differenza di età, questo non aveva provocato difficoltà nei due ormai ex piccioncini. Lui ha infatti 59 anni, mentre lei 20 in meno. I due, quando si era sparsa la notizia del loro fidanzamento, avevano ricevuto una quantità industriale di complimenti dai fani, che avevano apprezzato particolarmente la formazione di questa coppia. Ora invece la delusione e il malcontento stanno prendendo il sopravvento e chissà se almeno uno dei due romperà il silenzio.

I due si sono lasciati pacificamente e avrebbero comunque mantenuto un legame di forte amicizia. Hanno condiviso un’esperienza bellissima dal punto di vista professionale, infatti sono stati grandi protagonisti su uno dei set più attesi in assoluto. Anche se non hanno mai comunicato l’avvenuto fidanzamento, erano apparsi in diverse occasioni insieme, come ad esempio ad un torneo di Wimbledon. Sembrava che ci fosse un’unione indissolubile tra di loro, ma qualcosa si è rotto dal punto di vista amoroso.





Ad essersi ormai detti addio sono Tom Cruise e la collega Hailey Atwell, che hanno lavorato a ‘Mission Impossible 7’. Stando a quanto riferito dal sito ‘The Sun’, il loro legame sentimentale si sarebbe interrotto anche per colpa dei troppi impegni professionali di Tom Cruise, che avevano reso impossibile la prosecuzione della relazione. Una fonte attendibile ha aggiunto che in tanti sono dispiaciuti per l’avvenimento perché erano sempre sembrati molto uniti. Ma ora è tempo di voltare pagina.

Tom Cruise è stato sposato con l’attrice Mimi Rogers e poi si è divorziato nel 1990. Ha avuto un matrimonio anche con Nicole Kidman, durato ben dieci anni. I due hanno anche adottato due figli: Isabella Jane e Connor Anthony. Poi Tom Cruise è stato fidanzato con Penelope Cruz, Nazanin Boniadi e Katie Holmes. Da quest’ultima, con la quale è anche convolato a nozze, ha avuto la figlia Suri, nata nel 2006.