Tina Cipollari è già tornata al lavoro: le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne sono iniziate giorni fa e, da quanto si è appreso, l’opinionista storica del dating show di Maria De Filippi si è subito scagliata su Gemma Galgani. Il pubblico sa bene che tra le due non corre buon sangue e a quanto pare già dalle prime puntate di UeD (che andranno in onda a partire dal prossimo 13 settembre, ndr) la presenza della Vamp in studio non passerà affatto inosservata.

Le anticipazioni sul seguitissimo programma del pomeriggio di Maria De Filippi rivelano infatti che Tina Cipollari è stata subito protagonista di un acceso scontro verbale con la sua nemica giurata. La dama torinese, quest’anno si è presentata in trasmissione confessando di essersi sottoposta a diversi interventi chirurgici durante l’estate e la notizia avrebbe letteralmente scatenato l’opinionista.

Tina Cipollari, la voce sulla sua relazione con Vincenzo Ferrara

In studio, si legge in rete, Gemma Galgani ha ammesso di aver rifatto il seno e di essersi sottoposta anche a delle “punturine” per rimpolpare le labbra e queste confessioni hanno mandato subito in tilt Tina Cipollari, che ha inaugurato quindi la stagione 2021/2022 di UeD dando il via all’ormai eterno scontro con la dama. Ma c’è un’altra voce che circola in queste ore e che riguarda proprio la spalla storica di Gianni Sperti.





Si vocifera che questo non sarebbe un periodo semplice per Tina Cipollari ma UeD non c’entra niente, questioni sentimentali. Com’è noto, da anni l’opinionista fa coppia fissa con Vincenzo Ferrara, di professione ristoratore, ma stando alla nuova rivelazione pubblicata tra le Storie da Amedeo Venza i due avrebbero rotto. E dunque Tina Cipollari sarebbe tornata single.

Nel dettaglio, l’esperto di gossip sostiene che la relazione tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara sarebbe giunta al capolinea, al punto che i due avrebbero mandato all’aria anche il matrimonio, di cui tanto si era parlato nei mesi scorsi e che la stessa Vamp non ha mai smentito. “Salta il matrimonio di Tina Cipollari. L’opinionista più tosta della tv torna single”, ha scritto Amedeo Venza su Instagram. Per ora, però, nessuna conferma (o smentita) dai diretti interessati.