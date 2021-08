Tina Cipollari è ormai quasi pronta a fiondarsi nella nuova stagione di ‘Uomini e Donne’. A partire dal 13 settembre ricominceranno le puntate del programma di Maria De Filippi e tutti gli occhi saranno nuovamente puntati sulla storica rivalità tra l’opinionista e la dama piemontese Gemma Galgani. Anche se quest’ultima potrebbe avere meno spazio del previsto, visto che sta diventando sempre più popolare Isabella Ricci, le cui storie potrebbero essere ritenute maggiormente interessanti dal pubblico.

In attesa di capire anche quali saranno i nuovi tronisti e i corteggiatori, è uscita fuori una notizia bellissima sulla vamp. Ma non riguarda solamente il dating show, anche se la stessa avrà anche delle ripercussioni sulla sua presenza in studio. Se n’è parlato per tanto tempo e adesso il momento attesissimo è ormai dietro l’angolo. Le indiscrezioni stanno diventando sempre più frequenti e non è da escludere la possibilità che possa rompere il silenzio a stretto giro di posta per fare il grandissimo annuncio.

L’amore di Tina Cipollari nei confronti del suo compagno Vincenzo Ferrara è totale ed è dunque vicinissima una decisione fondamentale per il loro futuro personale. La donna è già al lavoro per trasferirsi definitivamente nella città di Firenze e lasciare dunque la capitale Roma. Ora la notizia che sta girando in rete è davvero sensazionale: lei potrebbe infatti assentarsi per un po’ di tempo a ‘Uomini e Donne’, ma sarà decisamente perdonata da Maria, visto che è per una ragione straordinaria.





A quanto pare, sarebbe ormai imminente il matrimonio tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. Per colpa del coronavirus era stata costretta a posticipare le nozze, ma ora il gran momento è ad un passo. Secondo gli ultimi rumors, è stata stabilita anche una data, infatti la cerimonia dovrebbe svolgersi nel marzo 2022. Mancherebbe da sapere solamente il giorno esatto del sì. Questo lieto evento potrebbe causare un allontanamento temporaneo da ‘UeD’ per ultimare tutti gli ultimi preparativi.

Recentemente Tina Cipollari è stata attaccata da Gemma Galgani: “A Tina suggerisco di fare il pieno di argomenti nuovi da esporre in trasmissione, così non deve sempre ricorrere alle offese nei miei confronti, oppure a tirare fuori pettegolezzi infondati sulla mia vita passata. Poi, mentre ci sono, le vorrei dire anche, oltre a evitare parole trite e ritrite vero la sottoscritta, di proporsi con un nuovo look”.