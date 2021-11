“Io e Kikò…”. Tina Cipollari vuota il sacco: fuori la verità su quelle voci con l’ex marito

Dopo 13 anni di matrimonio è finita la storia d’amore tra Tina Cipollari e Kikò Nalli. Non sono mai stati resi realmente noti i motivi della rottura, ma tra i due i rapporti sono rimasti buoni. Sono genitori di tre figli ed entrambi hanno cercato di rifarsi una vita: Tina Cipollari con Vincenzo Ferrara (ma anche questa storia è naufragata) e Kikò Nalli con la professoressa Ambra Lombardo. L’opinionista di Uomini e Donne ha sempre spiegato di essere una mamma molto attenta e apprensiva con i figli.

“Sono una mamma a tempo pieno di tre splendidi figli, 13-14-18 anni. Mi piace proprio seguirli in prima persona, da quando poi mi sono separata dal mio ex marito è aumentata un po’ la mia ansia e cerco in tutti i modi di far sentire loro il senso della famiglia”. E a darle man forte, però, c’è sempre l’ex marito Kikò Nalli: “Fortunatamente io e Chicco siamo molto affiatati – ha svelato la Cipollari – . Non abbiamo avuto una separazione traumatica fatta di tradimenti ecc. semplicemente era finito l’amore e abbiamo deciso di comune accordo di dividerci”.

Nelle ultime ore il gossip non ha altro che parlare di loro due soprattutto dopo l’indiscrezione rilanciata dal settimanale NuovoTv. Secondo questa nuova indiscrezione, Tina e Kikò proverebbero ancora dei sentimenti l’uno verso l’altra. “Incontro segreto. E il tam tam dice: tra loro due c’è ancora sentimento”, questo è ciò che svela la rivista diretta da Riccardo Signoretti in esclusiva, con una foto che ritrae Tina e Kikò.





Ora è proprio Tina Cipollari a rompere il silenzio sulla questione e a fare chiarezza attraverso le sue Instagram Stories. Spiega di essere rimasta stupita dalla notizia del suo presunto riavvicinamento a Kikò, parlando di notizia “spudoratamente falsa” ed evidenziando che non incontra assolutamente l’ex marito in gran segreto. L’opinionista ha anche colto la palla al balzo per fare nuovamente chiarezza sul rapporto che oggi condivide con Kikò.

I due – a detta di Tina – si vedono spesso per le esigenze e i bisogni dei figli. Quindi ha rimarcato di avere un “ottimo rapporto” con Nalli, motivo per cui l’ex coppia non ha alcun tipo di scadenza e giorni stabiliti dal giudice da trascorrere con i figli. Ha anche sottolineato che capiterà ancora che sarà vista in compagnia di Chicco, invitando i giornali di cronaca rosa a non sparare bufale. Infine un’ultima stilettata a chi ha messo in circolo la fake news del presunto ritorno di fiamma: “Ogni tanto se qualcuno facesse un passo indietro e si vergognasse sarebbe una bellissima svolta”.