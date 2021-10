Qualche settimana fa durante una puntata di Uomini e Donne, rispondendo a Gemma Galgani, Tina Cipollari ammise di stare frequentando un altro uomo. In quell’occasione l’opinionista portò alla dama torinese i saluti di Giorgio Manetti e quest’ultima colse la palla al balzo per risponderle e dire che aveva inventato questa storia solo per infastidirla. La dama accusò Tina di aver avuto tante storie, ma l’opinionista la bloccò subito: “Io nella mia vita non ho avuto tante storie. Non sono state avventurette, sono durate anni. Non sono una donna di un’avventura. Io ho avuto un matrimonio che è durato 15 anni, non sei mesi”.

In quel momento Tina Cipollari fece l’annuncio: “Io, nel frattempo, mi sto rifacendo una vita con un altro uomo”. Una frase che fu accolta con grande felicità da parte dei tanti follower della storica opinionista che chiese a Maria De Filippi di poter presentare l’uomo in studio. Di conseguenza le parole di Tina erano sentore del fatto che la sua storia con Vincenzo Ferrara era definitivamente un capitolo chiuso.

Dopo una prima rottura i due avevano deciso di riprovarci, ma a quanto pare non ha funzionato. Dopo anni di fidanzamento con l’imprenditore, però, qualcosa era andato storto. Infatti, la coppia si era lasciata e le motivazioni dell’addio non erano state rese note dai diretti interessati. In precedenza Tina Cipollari era stata sposata con Kikò Nalli e dalla loro relazione erano nati tre figli, Mattias, Francesco e Gianluca.





Ora sul settimanale Chi è apparsa una foto che vede Tina Cipollari in compagnia di un uomo. L’opinionista è stata beccata a pranzo di dolce compagnia. Si tratta di Claudio Antonelli, direttore del locale in cui mangiava: i due sono stati fotografati a Piazza del popolo a Roma tra chiacchiere, sorrisi e sguardi complici. “Tina Cipollari è andata a pranzo al ‘Bolognese’. Accanto a lei c’è Claudio Antonelli, l’elegante direttore del locale che l’ha amabilmente intrattenuta”: è quanto si legge sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini.

In base a quanto trapelato sulle pagine del noto settimanale, Tina Cipollari sarebbe ormai diventata una cliente abituale del famoso ristorante nel cuore di Roma, dove lavora Claudio Antonelli. La coppia è stata immortalata mentre pranzava al tavolo del locale e l’opinionista di Uomini e Donne, secondo quanto riportato nell’articolo del magazine diretto da Alfonso Signorini, sarebbe stata intrattenuta amabilmente dal direttore del ristorante.