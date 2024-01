La famosa italiana è finita nella bufera per un video, che l’ha ritratta con la flebo al braccio. Le immagini sono sembrate subito preoccupanti, ma subito dopo i follower si sono accorti di una particolarità del filmato e sono piovute critiche a dismisura. Anche Carolina Marconi ha deciso di intervenire, pubblicando un commento contro la ragazza, che non avrebbe mai dovuto fare una cosa simile secondo lei.

Questa la risposta della Marconi nei confronti della famosa, finita dunque nella bufera dopo la pubblicazione di un video con la flebo: “Da ex paziente oncologico, questa immagine non mi fa ridere, anzi la trovo molto triste. Ti porterei a fare un giro in questi reparti per renderti conto davvero in che condizioni sono queste povere persone poi vediamo come ti senti nel pubblicare una cosa così”.

Famosa nella bufera per un video di lei con la flebo: cosa si è scoperto

Questa famosa è stata travolta dalla bufera perché il video con la flebo non è stato affatto veritiero. La giovane non si trovava davvero in ospedale, ma a casa, e ha finto di non stare bene. Infatti, la flebo era attaccata non solo al suo braccio ma anche ad una borsa lussuosa. Dopo le polemiche lei ha rotto il silenzio: “Sto leggendo le vostre risposte e ci tengo a dire che bisogna avere un attimo di humour nella vita, io capisco che ovviamente ci sono persone che stanno male e io in prima persona lo sto vivendo perché ho una persona molto vicina che sta facendo delle cure tutte le settimane, per una cosa molto brutta”.

A postare questo filmato è stata l’influencer Giulia Nati, seguita da un milione di follower. La giovane ha proseguito così la sua difesa: “Ma questo non c’entra nulla perché era una cosa scherzosa e chi non lo capisce non dovrebbe stare sui social né in nessun altra piattaforma. Siete l’esempio di chi è veramente ipocrita, le persone che fanno certi commenti dovrebbero vivere in una campana di vetro. Io sono una persona vera che non prende per il culo nessuno, fatevi una risata e non rompetemi le scatole. Io ho visto questo video su una pagina e io quando l’ho visto me lo sono immaginato così. È un video scherzoso, basta”.

Nella didascalia del video Giulia Nati, proprietaria del brand di moda Giulia N Couture, ha scritto in inglese: “Ho bisogno di un nuovo desiderio“. Ci ha voluto scherzare su, ma il popolo del web si è infuriato: “Video inappropriato”, “Pessimo”, “Di cattivo gusto“, le reazioni principali. La giovane, classe 1991 e madre di due figli, ha concluso così il suo discorso: “La differenza ovviamente è che se lo fa una donna con le borse riceve degli attacchi, se lo facesse una mamma magari con dei biberon tutti riderebbero. Siete la rappresentazione dell’Italia finta e paracula“.