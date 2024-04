Spettacola notizia per il cantante top di Sanremo, che diventerà papà per la prima volta nella sua vita a 43 anni. Ad annunciarlo è stato lui stesso sul social network Instagram, smentendo solo momentaneamente la sua totale riservatezza su questa sua relazione sentimentale che va avanti da diverso tempo. Non poteva non condividere con gioia questo annuncio, che ha fatto impazzire migliaia di fan.

Infatti, il cantante che tra qualche mese potrà essere chiamato papà per la prima volta, ha scritto un bellissimo post social, mostrando il primo maglioncino per il bebè: “Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate. La tua mamma e il tuo papà”.

Il cantante Ermal Meta sarà papà per la prima volta

Il cantante Ermal Meta, che sarà papà per la prima volta di una femminuccia stando al suo post, è ovviamente al settimo cielo insieme alla sua compagna. La prima a commentare la notizia è stata l’attrice Elena Sofia Ricci: “Oddio che notizia meravigliosa Ermal. Tantissimi auguri a voi!”. E lui ha subito replicato: “Grazie Elena Sofia”, aggiungendo un cuore rosso.

Ermal Meta, dopo aver troncato con l’ex fidanzata storica Silvia Notargiacomo con la quale ha condiviso 10 anni insieme, si è innamorato di Chiara Sturdà. Tra i successi delll’artista la vittoria del Festival di Sanremo nel 2018 con Fabrizio Moro, grazie alla canzone Non mi avete fatto niente. Lei è incinta a quasi 34 anni del noto artista albanese, naturalizzato italiano. La ragazza si autodefinisce “amante del cibo, dei viaggi e della gente che sorride”, ma ama moltissimo la privacy. Hanno sempre vissuto in questi anni nel più totale segreto, mostrandosi raramente in modo pubblico.

Chiara Sturdà è laureata in Economia e gestione aziendale ed è stata stagista all’ospedale Fatebenefratelli. Il sito Sussidiario.net ha anche aggiunto che lei ha lavorato a Bergamo Tv in veste di commentatrice sportiva e poi con Sportitalia ha partecipato al workshop sul giornalismo sportivo. Lavora in una società di consulenza legale per calciatori e calciatrici, essendo agente sportiva e marketing manager della Top Player Company.