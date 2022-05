Matrimonio in arrivo per la famosissima coppia vip. I sentimenti dei due sono cresciuti a dismisura in poco tempo, basti pensare che la loro relazione sentimentale è iniziata solamente due anni fa, quindi nel 2020. Poi soltanto un mese fa, quindi ad aprile, sono diventati genitori e hanno così accolto il loro primo figlio. Ma adesso sono pronti a qualcosa in più, infatti vogliono coronare un altro loro sogno, ovvero convolare a nozze. E a quanto pare lo faranno davvero a stretto giro di posta.

Se il matrimonio dovrà ancora concretizzarsi ufficialmente, la nascita del figlio è stato già un momento vissuto alla grande da entrambi. “Ti amo figlio mio”. Con questo messaggio il calciatore ha annunciato la nascita del piccolo venuto alla luce oggi. La foto, in bianco e nero, ha ritratto il bebè e la mano del papà. Uno scatto che ha fatto immediatamente il giro della rete e raccolto centinaia di commenti e migliaia di like. Negli scorsi mesi i due avevano raccontato di giorno in giorno l’attesa del loro primo figlio.





Theo Hernandez e Zoe Cristofoli verso il matrimonio

I due vip in questione sono Theo Hernandez e Zoe Cristofoli. Come sicuramente saprete, Theo Hernandez è un grande calciatore del Milan e sta lottando in queste settimane per la vittoria dello scudetto con la compagine rossonera. Zoe Cristofoli è invece di una bellezza cristallina, non a caso è una meravigliosa modella nonché importante influencer. Ha dato alla luce il piccolo Theo Junior il mese scorso e ora, stando alle ultime indiscrezioni, i due avrebbero deciso di salire anche all’altare.

A rivelare tutto sul matrimonio di Theo Hernandez e Zoe Cristofoli è stata l’influencer Deianira Marzano. Stando all’esperta di gossip, lui avrebbe già informato i compagni di squadra del Milan e le nozze si dovrebbero celebrare già in estate. La volontà di entrambi è dirsi sì per sempre prima dell’inizio del prossimo campionato di Serie A. Si resta ovviamente in attesa di comunicazioni ufficiali da parte dei due partner, che per il momento non hanno rotto il silenzio intorno a queste voci.

Lo scorso mese di ottobre Zoe aveva invece riferito sulla gravidanza: “Finalmente possiamo condividere con tutti la nostra gioia, ti abbiamo desiderato tanto e già ti stiamo aspettando con ansia e tanto amore: non vediamo l’ora di guardarti negli occhi e accompagnarti in questo meraviglioso viaggio che si chiama vita”. E ora la doppia gioia sta per diventare ufficiale.

Fiocco azzurro per la coppia vip: è nato il primo figlio. Si chiama come papà