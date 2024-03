Di nuovo papà a 56 anni: fiocco celeste, è nato il terzo figlio della star della musica. L’annuncio è arrivato nella giornata del 17 marzo 2024, attraverso un dolcissimo post condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale e ripreso poi anche dalla neo mamma. Eccoli nella prima foto di famiglia, abbracciati al nuovo arrivato che come svela nel post si chiama Cyan. Foto rarissima perché, chi lo segue sa, è da sempre molto riservato nonostante sia famoso a livello mondiale.

Nello scatto eccolo appoggiato sulla compagna che a sua volta tiene adagiato sul suo petto il piccolo Cyan. “L’amore è nell’aria. Benvenuto Cyan”, la didascalia del post in cui il musicista dà a tutti la lieta notizia. L’annuncio della gravidanza della fidanzata è stato dato durante gli ultimi Latin Grammy, che hanno avuto luogo il 16 novembre 2023.

Leggi anche: “Arriva un bimbo”. Primo figlio per l’amata coppia di Canale 5: oggi l’annuncio più dolce





Papà per la terza volta a 56 anni: è nato Cyan

Sul red carpet della manifestazione, David Guetta e la bellissima compagna Jessica Ledon hanno svelato al mondo di attendere un figlio, il primo insieme, mostrando semplicemente il pancione di lei, fasciata in un meraviglioso abito verde. Poi lui aveva ripreso la notizia sul suo Instagram raccontando che aveva una grande notizia da svelare, l’uscita più importante dell’anno.

Per David Guetta, che è uno dei dj e produttori musicali di maggior successo a livello internazionale e anche il fratello della star di Don Matteo Nathalie Guetta, Cyan è il bebè numero tre. È infatti già papà di Tim Elvis, di 19 anni, e di Angie, di 16, che ha avuto dalla sua ex moglie Cathy Lobé.

Nel 2016 ha incontrato Jessica Ledon e la coppia avrebbe vissuto felice fino al 2022, anno in cui avrebbe deciso di separare le strade. Secondo i gossip di allora, David Guetta e la fidanzata avevano maturato la convinzione che le loro vite fossero incompatibili per gli impegni di lui, altri rumor parlavano di rottura per via di una famosa app di dating che avrebbe usato il dj. In ogni caso oggi sono insieme e in tre.