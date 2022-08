Teresanna Pugliese, critiche sferrate ma la risposta è a tono. Per l’ex volto di UeD, oggi influencer di spicco tra le più seguite è tempo di dare le risposte giuste che mettono tutti a tacere. Ci hanno provato gli hater a scuotere il suo animo, ma come di consueto, Teresanna sa sempre trovare il modo giusto per non cadere di stile.

Teresanna Pugliese, critiche sul fisico. Anche l’influencer alle prese con lo body shaming sollevato dagli hater. Ma per lei non è tempo di abbassarela guardia e la risposta arriva a tono. Sarebbe accaduto a partire da una foto condivisa sui social. Lei splendida in costume con occhiali in bella vista.





Teresanna Pugliese, critiche sul fisico dopo quella foto. Lei replica a tono

Ma le attenzioni sono cadute su ben altro rendendo l’occasione ghiotta per gli hater che hanno sottolineato: “t*tte basse”.La replca alle critiche è un esempio di stile: “Doveva essere una foto per sfoggiare i miei occhiali preferiti di quest’estate, ma qualche mente spenta ha ben pensato di dire che il mio seno è basso e che il triangolo non è adatto a me”. (Teresanna Pugliese, la foto mozzafiato).

Ma non finisce qui perché Teresanna Pugliese mira bene e affonda: “Caro genio quello che avrei voluto dirti da vicino è troppo ma un accenno te Lo scrivo qui”.Dalla parte di Teresanna si sono schierati in tanti: “la tua bellezza è la serietà”, scrive qualcuno. E ancora tra i commenti si legge.

“T*tte basse!? Tette vere! Un seno e un corpo perfetto forse troppo per essere senza ritocco! Generazione di fenomeni senza neuroni, il verbo essere si è ormai confuso con l’apparire. Sei perfetta Teresanna”, “La serietà è la tua bellezza, ignoranti”.E tanti cuori per l’influencer, splendida sotto il sole e con un fisico da urlo.

