Splendida notizia per la famosa attrice, che ha annunciato di essere diventata mamma per la quarta volta. Era ormai nell’aria il suo parto, visto che alcuni giorni fa aveva pubblicato sui social alcune immagini che la ritraevano con un pancione esplosivo. E da qualche ora ha portato a termine questa gravidanza, che l’ha resa super felice. E ha scelto sempre il social network Instagram per comunicare il lieto evento. Meravigliosi gli scatti selezionati dalla donna per celebrare al meglio il momento.

Infatti, ha ovviamente mostrato anche da sola la neonata, ma in particolare le immagini che hanno colpito maggiormente i suoi fan sono state quelle tutti insieme. Infatti, in un’istantanea c’è la piccola in compagnia degli altri fratelli, mentre in un’altra ancora c’è la famiglia al completo, con la presenza anche di mamma e papà. La dedica dell’attrice è stata fantastica e siamo certi che gli ammiratori avranno fatto fatica a non piangere. Si saranno aperti tanti fazzoletti per contenere le lacrime.

L’attrice ha scritto queste bellissime parole per annunciare la nascita della quarta figlia: “Vi presento mia figlia, Prairie Moon Palmer, che è nata all’alba di martedì 17 agosto, circondata dai suoi fratelli che sono assolutamente innamorati di lei. Una piccola luna magica per la nostra famiglia”. Ed effettivamente si può notare benissimo l’affetto dei fratelli intorno alla sorellina, che è venuta dunque alla luce tre giorni fa. Ma solamente adesso la donna ha voluto mostrarla al mondo.





Ad essere diventata nuovamente madre è l’attrice originaria dell’Australia, Teresa Palmer, nata ad Adelaide il 26 febbraio del 1986. Il suo nome è stato scelto proprio in onore di Madre Teresa di Calcutta. Teresa Palmer è figlia unica di un investitore, Kevin Palmer, e di un’infermiera e missionaria, Paula Sanders. Il divorzio dei suoi genitori è avvenuto, quando lei aveva appena tre anni. Ha comunque due fratellastri e due sorellastre. Ha lasciato in passato gli studi di giornalismo e insegnamento per diventare attrice.

Teresa Palmer è nota per aver interpretato Julie Grigio nel film ‘Warm Bodies’, ma anche Becky ne ‘L’apprendista stregone’. Nel 2012 ha iniziato una storia d’amore con l’attore e regista Mark Webber e si è sposata con lui nel 2013. Ha avuto con l’uomo dunque quattro figli. Teresa Palmer è amica dell’attrice Phoebe Tonkin, con la quale ha aperto il sito web ‘Your Zen Life’.